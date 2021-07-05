Енріке Іглесіас вперше за довгий час опублікував фото з дітьми

Знаменитий співак рідко публікує фото їх з Анною Курніковою дітей – Ніколаса, Люсі і Мері. Цього разу раз артист поділився кумедним фото з малюками на яхті

Відомий іспанський співак Енріке Іглесіас разом зі своєю дружиною, російською тенісисткою Анною Курніковою, а також їхніми трьома дітьми – двійнятами Ніколасом і Люсі і молодшою донькою Марі живуть в США. Напередодні в країні відзначали День незалежності, в честь якого артист вирішив поділитися з публікою в Instagram фото з дітьми. Раніше Енріке ділився фото з Марі.

На веселому кадрі Енріке тримає своїх трирічних дітей, Ніколаса і Люсі, на руках. Схоже, сім'я вирушила відпочивати на яхті.

Енріке Іглесіас показав нове фото з дітьми / Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Багато шанувальників артиста звернули увагу на не дуже веселий вираз обличчя Ніколаса – схоже, хлопчикові не сподобалася ідея фотосесії. Крім цього, фанати Іглесіаса залишили сотні позитивних коментарів до фото:

Ніко чимось незадоволений.

Кращий тато!

Вони такі красиві, рада, що ви повернулися.

Передозування чарівністю!

Гарна сім'я!

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Анна Курнікова – знаменита російська тенісистка. З популярним співаком Енріке Іглесіасом вони разом вже майже 20 років. Пара почала свої стосунки в кінці 2001 року. Анна знімалася в кліпі у Енріке. Зараз подружжя виховує трьох дітей: двійнят Ніколаса і Люсі (народилися в грудні 2017 року) і Мері, яка народилася в січні 2020-го.

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