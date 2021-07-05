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Енріке Іглесіас вперше за довгий час опублікував фото з дітьми

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
5 липня, 11:07
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Знаменитий співак рідко публікує фото їх з Анною Курніковою дітей – Ніколаса, Люсі і Мері. Цього разу раз артист поділився кумедним фото з малюками на яхті

Відомий іспанський співак Енріке Іглесіас разом зі своєю дружиною, російською тенісисткою Анною Курніковою, а також їхніми трьома дітьми – двійнятами Ніколасом і Люсі і молодшою донькою Марі живуть в США. Напередодні в країні відзначали День незалежності, в честь якого артист вирішив поділитися з публікою в Instagram фото з дітьми. Раніше Енріке ділився фото з Марі.

На веселому кадрі Енріке тримає своїх трирічних дітей, Ніколаса і Люсі, на руках. Схоже, сім'я вирушила відпочивати на яхті.

Енріке Іглесіас показав нове фото з дітьми
Енріке Іглесіас показав нове фото з дітьми / Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Багато шанувальників артиста звернули увагу на не дуже веселий вираз обличчя Ніколаса – схоже, хлопчикові не сподобалася ідея фотосесії. Крім цього, фанати Іглесіаса залишили сотні позитивних коментарів до фото:

  • Ніко чимось незадоволений.
  • Кращий тато!
  • Вони такі красиві, рада, що ви повернулися.
  • Передозування чарівністю!
  • Гарна сім'я!
Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Анна Курнікова – знаменита російська тенісистка. З популярним співаком Енріке Іглесіасом вони разом вже майже 20 років. Пара почала свої стосунки в кінці 2001 року. Анна знімалася в кліпі у Енріке. Зараз подружжя виховує трьох дітей: двійнят Ніколаса і Люсі (народилися в грудні 2017 року) і Мері, яка народилася в січні 2020-го.

Раніше Максим Галкін опублікував веселе відео з їхнею з Аллою Пугачовою дочкою Лізою. Артист поділився кадрами, як його семирічна дочка виразно розповідає вірш. Шанувальники в захваті від нового ролика.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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