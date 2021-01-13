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Емма Робертс вперше показала новонародженого сина і розсекретила його ім'я

Сьогодні, 10:58

Новоспечена мама поділилася першим знімком з малюком

Племінниця Джулії Робертс акторка Емма Робертс, яка нещодавно стала мамою, вперше опублікувала в Instagram фото із сином і розсекретила його ім'я.

На знімку новоспечена мама тримає малюка на руках, сидячи на лавці у дворі будинку.

"Дяка 2020 року, що хоч щось зробив правильно. Наш промінчик світла – Родс Роберт Гедлунд", – написала акторка.

Емма Робертс з сином
Емма Робертс з сином
Фото: instagram.com/emmaroberts/

Емма Робертс і її хлопець Гаррет Гедлунд зустрічаються з березня 2019 року. Вони воліють не афішувати особисте життя. Малюк став первістком для пари. У недавньому інтерв'ю племінниця Джулії Робертс зізналася, що вагітність стала для неї приємним сюрпризом. Деякий час акторка проходила лікування через проблеми зі здоров'ям. Дівчині діагностували ендометріоз. Це захворювання часто стає причиною безпліддя.

Раніше ми розповідали про вагітність Емми Стоун.

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