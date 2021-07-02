Радісну новину про поповнення Ембер Герд розповіла в соціальних мережах, опублікувавши зворушливий знімок з малятком

Акторка Ембер Герд народила дочку / Фото: Getty Images, instagram.com/amberheard

Голлівудська акторка Ембер Герд, яку ексчоловік Джонні Депп звинуватив у крадіжці грошей , мтала мамою ще навесні, але тільки зараз вона вирішила повідомити цю новину шанувальникам.

У себе в Instagram актриса опублікувала перше фото малятка і розповіла, що дочку вона вирішила назвати Уна Пейдж Херд.

"Чотири роки тому я вирішила, що хочу дитину. Я хотіла зробити це на своїх умовах. Тепер я розумію, наскільки радикально для нас, жінок, думати про одну з найважливіших частин нашого долі таким чином. Я сподіваюся, що ми врешті-решт прийдемо до того, коли стане нормою не хотіти каблучки заради дитячого ліжечка. Частина мене відстоює те, що моє особисте життя нікого не стосується. Я також розумію, що специфіка моєї роботи змушує мене контролювати це. Моя дочка народилася 8 квітня 2021 року. Її звати Уна Пейдж Херд. Вона початок всього мого життя ", – написала актриса.

Ембер Герд вперше стала мамою / Фото: instagram.com/amberheard

За даними видання Page Six акторка скористалася послугами сурогатної матері. Як розповіли друзі Херд, через проблеми зі здоров'ям актриса сама не змогла б виносити дитину.

"Уна просто чудова, а Ембер в захваті. Вона завжди хотіла бути мамою, і це її найбільше бажання збулося. Вона так вдячна чудовій жінці, яка допомогла Уні з'явитися в її житті ", – розповіли друзі.

Джонні Депп програв суд проти Ембер Герд – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Галь Гадот стала мамою втретє.