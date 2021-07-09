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Єлизавета II вперше дозволила влаштовувати пікніки на галявині біля Букінгемського палацу

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
9 липня, 13:06
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Такий шанс випадає не часто! Британська королева дозволила людям влаштовувати пікніки на галявині перед її будинком
Єлизавета II дозволила влаштовувати пікніки на галявині біля Букінгемського палацу
Єлизавета II дозволила влаштовувати пікніки на галявині біля Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Вперше за час свого правління королева Єлизавета II дозволила людям влаштовувати пікніки на галявині перед Букінгемським палацом. Просто берете підстилку і сидите на зеленій траві біля будинку королеви...

Її Величність вважає, що людям потрібен відпочинок на свіжому повітрі після важкого коронавірусного року, а булочка з джемом і чашка чаю на пікніку – піднімуть настрій. Тому до кінця літа публіці дозволено розтягнутися на головній галявині біля Букінгемського палацу. Звичайно, за гроші.

Відпочинок на історичній території коштує 16,50 фунтів стерлінгів або близько 600 гривень. Можливістю вже скористалися багато туристів.

Королева дозволила людям влаштовувати пікніки на галявині перед її будинком
Королева дозволила людям влаштовувати пікніки на галявині перед її будинком / Фото: Getty Images

За часи до коронавірусної пандемії королева влаштовувала кілька вечірок в королівському саду у травні і червні. На кожну приходило 8000 запрошених гостей, яким подавали 20000 шматків торта і шампанське.

Але через COVID-19 Royal Garden Party поки не проводяться. Замість цього Єлизавета вирішила відкрити газони для пікніків, пише The Seattle Times.

Звісно, тут є свої правила. На пікнік біля Букінгемського палацу не можна приносити ножі і алкоголь, також не допускається приводити собак.

Ідея полягає в тверезих пікніках, – зазначає глава королівського відділу зі зв'язків із ЗМІ Сара Девіс.

Якщо вам не вдасться потрапити до Великобританії на пікнік біля королівського палацу – не сумуйте. У нас є чек-лист на літо, в якому багато ідей щоб классно провести час.

Дивіться цікаві факти про життя Єлизавети II в сюжеті:

Раніше ми писали, що Єлизавета II приїхала на кінне шоу за кермом Range Rover.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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