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Єлизавета II в небезпеці? Навіщо люди потайки проникають у королівський палац

Сьогодні, 17:04

Виявляється, потрапити в замок не так складно, як може здатися на перший погляд. Але ми не рекомендуємо це робити

Нещодавно поліція Лондона затримала двох британців – чоловік і жінка пробралися в Віндзорський палац, одну з резиденцій Єлизавети II, яка нещодавно поховала чоловіка.

Але цей випадок виявився не першим. За тиждень до того невідома жінка зайшла в будинок розлученого принца Ендрю. Прислузі вона представилася подругою герцога Йоркського і навіть змусила персонал заплатити за її поїздку на таксі.

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Подібне відбувалося завжди. Влітку 2019-го 22-річний чоловік пробрався в Букінгемський палац королеви Єлизавети II. Він перестрибнув огорожу, після чого кілька хвилин ходив навколо будівлі та стукав у двері. Порушника затримала королівська варта.

А ось Майклу Фейгану в 1982 році вдалося двічі проникнути в Букінгемський палац. Він лякав прислугу Її Величності, пив вино і навіть встиг посидіти на ліжку в королівській спальні.

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Свої дії безробітний пояснив як бажання дізнатися, як працює сигналізація резиденції. У Фейгана виявили психічне захворювання.

У каліфорнійський особняк Меган Маркл і принца Гаррі двічі проникав незнайомець. Перший випадок стався перед Новим роком, коли 37-річний американець з Огайо на ім'я Ніколас Брукс зайшов на територію будинку герцогів, а другий – коли чоловік, отримавши попередження від поліції, повторив спробу. Вдруге Ніколаса затримали.

Мотиви таких людей не завжди зрозумілі, але точно можна сказати одне: злочинцю обов'язково доведеться відповісти за вчинок. Не проникайте в чужі оселі й будьте обережні)

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