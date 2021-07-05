Єлизавета II від руки написала лист медикам: який почерк у королеви (фото)

Відскановану копію листа, який Її Величність написала британським лікарям, опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї Великої Британії в соцмережі

Єлизавета II від руки написала лист британським лікарям - який почерк у королеви / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Єлизавета II, яка раніше зустрілася з Ангелою Меркель, від руки написала лист медикам Великої Британії, в якому подякувала їм за роботу в такий непростий період.

Знімок листа опублікований на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram. У листі написано:

З великим задоволенням від імені вдячної нації я вручаю Георгіївський хрест Національній службі охорони здоров'я Сполученого Королівства. Георгіївський хрест був заснований в 1940 році королем Георгом VI за "прояв найбільшого героїзму і мужності в умовах крайньої небезпеки". Це найвища нагорода Великої Британії за прояв невійськової мужності. Ця нагорода присуджується всім співробітникам NHS (Національна служба охорони здоров'я Великої Британії. – Ред.) як в минулому, так і в сьогоденні.

Лист Єлизавети ІІ лікарям Великої Британії / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Подібні колективні нагороди присуджувалися і раніше, зокрема й поліції Північної Ірландії, Королівській поліції Ольстера за хоробрість службовців та їхніх сімей під час заворушень, що закінчилися в кінці 1990-х років.

Раніше володарем Георгіївського хреста став Домінік Трулав, відставний офіцер британської армії і колишній морський піхотинець, який був нагороджений у червні 2017 року за дії під час нападу на торговельний центр Westgate в 2013 році в Найробі, Кенія.

Ми повідомляли, що Єлизавета II підкорила публіку своєю появою на кінному шоу в Віндзорі. 95-річна королева прибула на захід за кермом авто.

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