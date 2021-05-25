Олена Зеленська зізналася, що любить готувати президент України і хто головний на кухні

Перша леді розповіла, коли всією сім'єю вдається разом зібратися за одним столом

Олена Зеленська Фото: Скріншот з YouTube

Днями відбулася презентації нового шкільного меню. Олена Зеленська однією з перших скуштувала новий раціон школярів. З такої нагоди перша леді вирішила розповісти про те, які є традиції на кухні президента України.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Олена Зеленська зізналася, що в їхній родині немає головного на кухні.

"У нас демократія, тому хто перший прийшов на кухню, той і головний", – поділилася дружина президента України.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена розповіла, що зараз в будинку президента є люди, які допомагають готувати. Вона зазначила, що разом сім'я снідає і вечеряє. Але потім додала, що все ж увечері не завжди виходить всім разом зібратися за одним столом.

Поділилася перша леді і коронною стравою Володимира Зеленського, яку він може приготувати у вихідний день.

"Якщо, наприклад, неділя і у нас є час, Володимир дуже любить зробити гриль на вулиці", – розповіла Олена Зеленська.

Раніше Олена Зеленська розповідала, що їсть на сніданок президентська родина.

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