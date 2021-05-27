Олена Кравець з Кварталу 95 зізналася, які зараз в неї стосунки з Оленою Зеленською

Кравець зізналася, що після того, як Зеленська стала першою леді України, вони стали спілкуватися рідше, але все так само підтримують одна одну

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець, колега якої, Євген Кошовий, показав себе в юності, підтримує теплі стосунки зі своєю подругою і кумою, дружиною президента України – Оленою Зеленською.

Після того, як Зеленська стала першою леді України, у них з Кравець стало менше часу для живого спілкування, проте продовжують стежити за тим, що відбувається в життях кожної з них.

"Я розумію, що вона стежить за змінами в нашому житті і особисто в моєму. Ми не перестали бути близькими людьми. І, як я це називаю, ми тримаємо одна одну за руку", – розповіла Олена Кравець в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Олена Кравець та Олена Зеленська Фото: Офіційний сайт президента України, instagram.com/lennykravets

Зазначимо, що Олена Кравець та Олена Зеленська – не тільки близькі подруги, але і куми – чоловік Кравець хрестив доньку Володимира і Олени Зеленських – Олександру.

Раніше Олена Кравець показала фото своєї мами в молодості.

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