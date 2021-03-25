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Секс-символ 90-х EL Кравчук розповів про зйомки в порно-казці та інші експерименти

Сьогодні, 17:15

Артист готовий знову повернутися на велику сцену

Секс-символ 90-х, український співак EL Кравчук, який зустрів Новий рік з Андрієм Данилком, повертається на велику сцену. Артист вже влаштував онлайн-концерт та готує турне. І для цього він готовий на найсміливіші експерименти, включаючи навіть зйомку в порно-казці. Про свій новий імідж і повернення EL Кравчук розповів ексклюзивно "Зіркоманії".

EL Кравчук
EL Кравчук
Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

У 90-ті роки EL Кравчук входив до трійки головних секс-символів України разом з Юрком Юрченко та Олександром Пономарьовим. Але через якийсь час настало вокальне затишшя і тепер артист готовий знову показати себе глядачеві. Якраз у свій 44-й день народження, який EL Кравчук відсвяткував 17 березня, артист представив новий альбом "Порошок любові".

"Що зараз модно? Модно зараз кінець 90-х – початок 2000-х. Звісно я повертаюся до цього стилю, в тому числі. Але ми швидше іронізуємо в новому альбомі над стилем того часу", – розповів співак.

За словами артиста, він спробував себе в новому стилі – діп-хаус (атмосферний піджанр хаус-музики, – ред.). Кілька нових треків EL Кравчука будуть саме в новому стилі.

Але найпікантніше з того, що пробував артист – роль в порно-казці. Це проєкт фотографа Лесі Мальської, для участі в якому співаку довелося роздягнутися.

"Мені подзвонили й сказали – запрошуємо знятися в порно-казці. В який порно-казці? Це проєкт колаборація художників і музикантів. Це були абсолютно нешкідливі фото. Але ця яскрава назва привернула увагу дуже сильно", – поділився EL Кравчук.

Дивіться повне інтерв'ю з EL Кравчук в ролику:

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