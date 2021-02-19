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Ектор Хіменес-Браво зізнався, що тричі намагався накласти на себе руки

Сьогодні, 18:39

Кулінар зробив шокуюче зізнання

Канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який недавно показав зворушливу зустріч з мамою , зізнався, що три рази намагався накласти на себе руки.

Таке визнання відомий кулінар зробив в Instagram рамках проєкту "Сильний". Він розповів, що у нього були складні стосунки з батьком і братом.

"Батькові з братом подобалося насміхатися над тим, як я виглядаю. Я був дуже худий. Як я виглядав, як рухався, як бігав в футбол, що б не робив – завжди були глузування. Я був як клоун для них ", – поділився болісними спогадами кулінар.

Ектор розповів, що ненавидів сімейні зустрічі.

"Я був у розпачі, дуже багато плакав і не міг зрозуміти, чому так відбувається. Чому так багато тиску? Я тричі намагався накласти на себе руки ", – зізнався Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кулінарію Хіменес-Браво почав вивчати, щоб довести батькові, що він зможе самостійно досягти успіху.

"Але коли кар'єра пішла вгору, я вже забув про це. Я почав просто насолоджуватися по максимуму своїм мистецтвом, своєю роботою ", – розповів кулінар.

Ектор не спілкувався з батьком 20 років, поки той не подзвонив сам синові, щоб вибачитися за все.

"Він визнав, що не був частиною мого життя і ніколи не цікавився мною. У той момент я подумав, що багато років про це мріяв, а зараз його голос змусив мене згадати все ті речі, про які я хотів забути ", – розповіла Хіменес-Браво.

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