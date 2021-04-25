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Екс-юрист Трампа і 2020 рік: кого і за що нагородили "Золотою малиною"

Сьогодні, 00:29

Рекордсменом антипремії цього року став режисерський дебют австралійської співачки Сії, фільм якої відзначився відразу в трьох номінаціях

У США в суботу, 24 квітня, відбулася віртуальна церемонія антипремії "Золота малина-2021", яку традиційно вручають напередодні "Оскара" за сумнівні досягнення у сфері кіно. Родзинкою цьогорічного заходу стало присудження антинагороди минулому року.

Про це повідомляє BBC.

Рекордсменом нинішньої "Золотої малини" став режисерський дебют австралійської співачки Сії, її фільм "Музика" відзначився відразу в трьох номінаціях. Щоправда, найгіршим фільмом став усе-таки не він, а документалка "Абсолютний доказ", в якому стверджується, що на президентських виборах 2020 року були фальсифікації.

Також у двох номінаціях засвітився колишній юрист екс-президента Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який зіграв невелику роль у картині "Наступний фільм про Бората".

Повний список призерів "Золотої малини 2021" виглядає так:

  • найгірший фільм – "Абсолютний доказ";
  • найгірший актор – Майк Лінделл, "Абсолютний доказ";
  • найгірша актриса – Кейт Хадсон, "Музика";
  • найгірша актриса другого плану – Медді Зіглер, "Музика";
  • найгірший актор другого плану – Руді Джуліані, "Наступний фільм про Бората";
  • найгірший акторський дует – Руді Джуліані і застібка-блискавка на його брюках "Наступний фільм про Бората";
  • найгірший режисер – Сія, "Музика";
  • найгірший рімейк, плагіат або сіквел – "Дуліттл";
  • найгірший сценарій – "365 днів";
  • особливий приз – 2020 рік – як найгірший календарний рік усіх часів.

Ми також розповідали, чого чекати від Оскара-2021: хто переможе, must-see фільми і чому Україна знову не номінована.

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