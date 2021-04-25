Екс-юрист Трампа і 2020 рік: кого і за що нагородили "Золотою малиною"
Рекордсменом антипремії цього року став режисерський дебют австралійської співачки Сії, фільм якої відзначився відразу в трьох номінаціях
У США в суботу, 24 квітня, відбулася віртуальна церемонія антипремії "Золота малина-2021", яку традиційно вручають напередодні "Оскара" за сумнівні досягнення у сфері кіно. Родзинкою цьогорічного заходу стало присудження антинагороди минулому року.
Про це повідомляє BBC.
Рекордсменом нинішньої "Золотої малини" став режисерський дебют австралійської співачки Сії, її фільм "Музика" відзначився відразу в трьох номінаціях. Щоправда, найгіршим фільмом став усе-таки не він, а документалка "Абсолютний доказ", в якому стверджується, що на президентських виборах 2020 року були фальсифікації.
Також у двох номінаціях засвітився колишній юрист екс-президента Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який зіграв невелику роль у картині "Наступний фільм про Бората".
Повний список призерів "Золотої малини 2021" виглядає так:
- найгірший фільм – "Абсолютний доказ";
- найгірший актор – Майк Лінделл, "Абсолютний доказ";
- найгірша актриса – Кейт Хадсон, "Музика";
- найгірша актриса другого плану – Медді Зіглер, "Музика";
- найгірший актор другого плану – Руді Джуліані, "Наступний фільм про Бората";
- найгірший акторський дует – Руді Джуліані і застібка-блискавка на його брюках "Наступний фільм про Бората";
- найгірший режисер – Сія, "Музика";
- найгірший рімейк, плагіат або сіквел – "Дуліттл";
- найгірший сценарій – "365 днів";
- особливий приз – 2020 рік – як найгірший календарний рік усіх часів.
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