Екс-юрист Трампа і 2020 рік: кого і за що нагородили "Золотою малиною"

Рекордсменом антипремії цього року став режисерський дебют австралійської співачки Сії, фільм якої відзначився відразу в трьох номінаціях

У США в суботу, 24 квітня, відбулася віртуальна церемонія антипремії "Золота малина-2021", яку традиційно вручають напередодні "Оскара" за сумнівні досягнення у сфері кіно. Родзинкою цьогорічного заходу стало присудження антинагороди минулому року.

Про це повідомляє BBC.

Рекордсменом нинішньої "Золотої малини" став режисерський дебют австралійської співачки Сії, її фільм "Музика" відзначився відразу в трьох номінаціях. Щоправда, найгіршим фільмом став усе-таки не він, а документалка "Абсолютний доказ", в якому стверджується, що на президентських виборах 2020 року були фальсифікації.

Також у двох номінаціях засвітився колишній юрист екс-президента Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який зіграв невелику роль у картині "Наступний фільм про Бората".

Повний список призерів "Золотої малини 2021" виглядає так:

найгірший фільм – "Абсолютний доказ";

– "Абсолютний доказ"; найгірший актор – Майк Лінделл, "Абсолютний доказ";

– Майк Лінделл, "Абсолютний доказ"; найгірша актриса – Кейт Хадсон, "Музика";

– Кейт Хадсон, "Музика"; найгірша актриса другого плану – Медді Зіглер, "Музика";

– Медді Зіглер, "Музика"; найгірший актор другого плану – Руді Джуліані, "Наступний фільм про Бората";

– Руді Джуліані, "Наступний фільм про Бората"; найгірший акторський дует – Руді Джуліані і застібка-блискавка на його брюках "Наступний фільм про Бората";

– Руді Джуліані і застібка-блискавка на його брюках "Наступний фільм про Бората"; найгірший режисер – Сія, "Музика";

– Сія, "Музика"; найгірший рімейк, плагіат або сіквел – "Дуліттл";

– "Дуліттл"; найгірший сценарій – "365 днів";

– "365 днів"; особливий приз – 2020 рік – як найгірший календарний рік усіх часів.

– 2020 рік – як найгірший календарний рік усіх часів.

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