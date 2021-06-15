Ексдружина Павліка пояснила, за яких чоловіків не слід виходити заміж і натякнула на співака

Віктор Павлік та Лариса Созаєва прожили разом 25 років. Артист розлучився з дружиною заради Катерини Репяхової, яка молодша за нього на 28 років

Екс-дружина Віктора Павліка розповіла за яких чоловіків не варто виходити заміж Фото: Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Віктор Павлік став батьком вчетверте. Його дружина Катерина Репяхова, яка молодша за нього на 28 років, народила музикантові сина. Відомо що їхній роман почався, коли артист ще був одружений з Ларисою Созаєвою. Ексдружина артиста у себе в Facebook вирішила опублікувати рекомендації 1930 року, за якого чоловіка не варто виходити заміж.

Рекомендація складається з 19 пунктів, в яких радять – не потрібно вибирати в чоловіки людину, впевнену, що все, що вона робить, чудово; яка не може пройти повз дзеркало, не помилувавшись собою; щотижня або частіше змінює кохану. Краще не укладати шлюб з відомими чоловіками і з тими, хто старше більш ніж на 12 років.

Ексдружина Віктора Павліка розповіла про невдалий шлюб Фото: Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Лора Созаєва додала, що згодна майже з усіма пунктами, але особливо відзначила 11-й – не варто розпочинати стосунки із чоловіком, "який не хоче знати, що дружина має бути радісна і щаслива, адже її настрій і здоров'я є основа достатку і спокою в сімейному житті".

Нагадаємо, раніше ексдружина співака зізнавалася, що жити з Віктором Павліком було важко. Щоб краще це зрозуміти, вона рекомендувала подивитися фільм "Дружина", який вийшов у 2017 році.

Лариса Созаєва і Віктор Павлік прожили в шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер минулого року.

Віктор Павлик з Лорою Созаевой і сином Павлом Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Зазначимо, недавно нинішня дружина Віктора Павліка сказала, що свої питання, крім кредиту, колишня дружина артиста Лора Созаєва має вирішувати сама. Лариса Созаєва відреагувала на слова Катерини Репяхової.

Як зірки переживають розрив стосунків – дивіться в сюжеті:

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