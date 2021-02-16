Ексдружина померлого від COVID-19 блогера Стужука зізналася, чи завела нові стосунки

Софія Стужук також зізналася, чому погладшала на 10 кг після смерті колишнього чоловіка

У жовтні минулого року помер відомий український блогер Дмитро Стужук . Ця новина шокувала його шанувальників, а колишня дружина, також блогерка, Софія Стужук досі не може впоратися з втратою.

Зараз 25-річна Софія сама виховує їхніх з Дмитром трьох дітей. Дівчина зізнається, що не дивлячись на чутки в ЗМІ, її серце поки вільно. На питання журналістки "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" про спортсмена Сергія, з яким у дівчини, можливо, були стосунки, Софія відповіла:

"Це було влітку. Ну, звичайно, я спілкуюся з різними чоловіками. Але поки з усіма просто дружу", – пояснює Стужук.

Крім цього вона зізналася, що готова народити ще двох дітей, коли зустріне нового коханого.

Софія Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

З Дмитром Софія прожила шість років, але в квітні 2020 року сім'я розпалася. Софія пояснює це тим, що у них виникало безліч скандалів і гучних сварок на очах у дітей. Не допоміг навіть психолог. Проте блогерка досі не може оговтатися від горя.

"У мене були дні, коли я могла один раз поїсти, два рази. Я не спала, дуже багато плакала, просто два дні поспіль, і вдень, і вночі. І я дуже сильно підірвала свою гормональну систему. Це наднирники, які повністю здали", – розповідає Софія, яка після смерті Дмитра погладшала на 10 кілограмів.

Повне інтерв'ю Софії Стужук "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" дивіться нижче:

Нагадаємо, Софія Стужук розповіла, як їла свою плаценту і зберігала мертвий плід в холодильнику.

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