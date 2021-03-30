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Екслідер "Ляпіса Трубецького" Сергій Міхалок вперше заспівав українську народну пісню (відео)

Сьогодні, 11:42

Артист виконав "Несе Галя воду"

Під час епідемії, в очікуванні своїх виступів і перенесених концертів, екслідер "Ляпіса Трубецького" і лідер панк-рок-гурту BRUTTO Сергій Міхалок, який переспівав пісню Кузьми Скрябіна, не втрачає час дарма! Артист активно вивчає українську мову і культуру.

Під гітару Сергій вирішив виконати знамениту українську народну пісню "Несе Галя воду".

Сергій Міхалок вже шість років живе в Україні (у 2015 році отримав постійну посвідку на проживання), а в 2020 році – звання заслуженого артиста України.

У коментарях під відео шанувальники Сергія зазначили, що у нього чудово виходить співати українською мовою і вже сподіваються на те, що Міхалок випустить україномовний альбом.

"Добре заспівав. Мені як українцю приємно. Але щось дуже багато смутку і застілля в наших піснях", "Українська вимова в вашому виконанні дуже красива", "Боже, як круто", – написали слухачі.

Раніше Сергій Міхалок заявив, що його гурти не виступатимуть в Білорусі, поки не зміниться влада.

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