Екслідер "Ляпіса Трубецького" Сергій Міхалок вперше заспівав українську народну пісню (відео)
Артист виконав "Несе Галя воду"
Під час епідемії, в очікуванні своїх виступів і перенесених концертів, екслідер "Ляпіса Трубецького" і лідер панк-рок-гурту BRUTTO Сергій Міхалок, який переспівав пісню Кузьми Скрябіна, не втрачає час дарма! Артист активно вивчає українську мову і культуру.
Під гітару Сергій вирішив виконати знамениту українську народну пісню "Несе Галя воду".
Сергій Міхалок вже шість років живе в Україні (у 2015 році отримав постійну посвідку на проживання), а в 2020 році – звання заслуженого артиста України.
У коментарях під відео шанувальники Сергія зазначили, що у нього чудово виходить співати українською мовою і вже сподіваються на те, що Міхалок випустить україномовний альбом.
"Добре заспівав. Мені як українцю приємно. Але щось дуже багато смутку і застілля в наших піснях", "Українська вимова в вашому виконанні дуже красива", "Боже, як круто", – написали слухачі.
Раніше Сергій Міхалок заявив, що його гурти не виступатимуть в Білорусі, поки не зміниться влада.
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