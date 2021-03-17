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Катерина Діденко, чоловік якої загинув на вечірці з сухим льодом, вийшла заміж: фото

Сьогодні, 17:15

Скандальна блогерка вже опублікувала фото з весілля у себе в Instagram

Скандальна російська блогерка Катерина Діденко, чоловік якої рік тому загинув на вечірці з сухим льодом, вийшла заміж. Цією новиною вона поділилася у себе в InstaStories.

Обранцем Катерини став актор Влад Черних, з яким вона почала зустрічатися через чотири місяці після трагедії. Весілля пара зіграла на Мальдівах. На опублікованих кадрах Діденко позує в білому платті з відкритими плечима і з букетом з червоних тропічних квітів. Також опублікувала декілька знімків з церемонії.

Нагадаємо, в лютому 2020 року Катерина влаштувала вечірку в басейні на честь свого дня народження. На неї вони з чоловіком покликали своїх близьких друзів. Заради розваги молоді люди кинули в басейн сухий лід. Кілька людей, включаючи чоловіка Катерини, стрибнули у воду, після чого отримали хімічні опіки. Всі вони загинули. Зараз блогерка вважає за краще не згадувати про цю історію.

Раніше ми розповідали, Кеті Перрі спровокувала чутки про весілля з Орландо Блумом.

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