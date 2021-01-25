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Єфросиніна потролила Кухар, яка відпочиває на Мальдівах (фото)

Сьогодні, 10:09

Ведуча з чоловіком повторили фото балерини, і це вийшло смішно

Катерина Кухар та Олександр Стоянов відпочивають на Мальдівах. Пара публікує в Instagram знімки, зроблені на пляжі, викликаючи заздрість у тих, хто не зміг полетіти ближче до тепла і сонця цієї зими.

Так, телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно розповіла про безпліддя, повторила нещодавній кадр зіркових друзів.

На своїй Instagram-сторінці Марія порівняла фотографії Кухар і Стоянова з тією, яку зробила зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. Пост телезірка супроводила хештегом #заздрістьнемоє.

Давайте порівняємо ці два фото:

Катерина Кухар та Олександр Стоянов
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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, Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Примі-балерині, очевидно, сподобався жарт Маші Єфросиніної. "Гумор у житті – наше все!" – написала Кухар коментар під публікацією ведучої.

Раніше ми розповідали, хто з українських зірок прилетів на Мальдіви.

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