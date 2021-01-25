Єфросиніна потролила Кухар, яка відпочиває на Мальдівах (фото)
Ведуча з чоловіком повторили фото балерини, і це вийшло смішно
Катерина Кухар та Олександр Стоянов відпочивають на Мальдівах. Пара публікує в Instagram знімки, зроблені на пляжі, викликаючи заздрість у тих, хто не зміг полетіти ближче до тепла і сонця цієї зими.
Так, телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно розповіла про безпліддя, повторила нещодавній кадр зіркових друзів.
На своїй Instagram-сторінці Марія порівняла фотографії Кухар і Стоянова з тією, яку зробила зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. Пост телезірка супроводила хештегом #заздрістьнемоє.
Давайте порівняємо ці два фото:
Примі-балерині, очевидно, сподобався жарт Маші Єфросиніної. "Гумор у житті – наше все!" – написала Кухар коментар під публікацією ведучої.
Раніше ми розповідали, хто з українських зірок прилетів на Мальдіви.
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