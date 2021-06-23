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Єфремов попросив зменшити йому строк через психічний розлад і алкозалежність – ЗМІ

Сьогодні, 14:32

Актор відбуває строк в колонії загального режиму. Спочатку його засудили до восьми років позбавлення волі, але пізніше строк скоротили до семи з половиною років

Михайло Єфремов
Михайло Єфремов
Фото: Getty Images

У жовтні минулого року Московський міський суд пом'якшив покарання Михайлу Єфремову з восьми до семи з половиною років позбавлення волі в колонії. Після цього адвокати Єфремова попросили суд скасувати рішення про пом'якшення вироку і наполягли на новому апеляційному розгляді справи.

Як повідомляє РЕН-ТВ, адвокати актора Роман Філіппов і Петро Хархорін подали касаційну скаргу на вирок. У ній йдеться про те, що у Михайла Єфремова розвинувся психічний розлад, а також він страждає від синдрому алкогольної залежності.

Михайло Єфремов
Михайло Єфремов
Фото: Getty Images

Адвокати Михайла стверджують, що суд не в повній мірі врахував пом'якшуючі вину артиста обставини, адже актор активно брав участь в суспільному житті, займався благодійністю і відшкодував збитки потерпілим – родичам загиблого в ДТП Сергія Захарова.

Однак, як повідомляє Telegram-канал "Звездач", адвокат Михайла Єфремова Роман Філіппов спростував інформацію, що актор страждає психічним розладом.

"Це неправда, хтось це вигадав, це брехня", – заявив Філіппов.

Михайло Єфремов
Михайло Єфремов
Фото: Getty Images

Зараз Михайло Єфремов відбуває покарання у виправній колонії в Білгородській області за смертельне ДТП в Москві, в якому він був визнаний винним. Аварія сталася влітку минулого року, коли Михайло Єфремов був в стані алкогольного сп'яніння за кермом авто. В результаті загинув водій іншої машини, з якою зіткнувся позашляховик Єфремова.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Єфремов вперше побачився з дружиною після відправки в колонію до Бєлгородської області. До цього артист не міг зустрітися з близькими через обмеження, що пов'язані з пандемією коронавірусу. Як тільки дозволили побачення, дружина актора поїхала до нього в колонію. Раніше Єфремов регулярного зв'язувався з родичами через листування і за допомогою телефонних дзвінків.

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