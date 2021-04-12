Дочка принца Філіпа про смерть батька: Ви ніколи не будете готові
Принцеса Анна написала, що герцог залишив "спадок, який може надихнути всіх"
Дочка принца Філіпа, і королеви Єлизавети II – принцеса Анна вперше прокоментувала смерть батька, чиї похорони будуть транслювати в прямому ефірі. Її лист опубліковано в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї.
У пості з чорно-білим фото герцога Единбурзького та його дочки написано, що Філіп був прикладом для наслідування, і що до його смерті ніхто не був готовий.
"Ви знаєте, що це станеться, але ви ніколи не будете готові", – написала Анна.
Дочка принца в своєму зверненні зазначила, що її сім'я цінує послання і спогади людей, життів яких принц також торкнувся. "Ми будемо сумувати за ним, але він залишив спадщину, яке може надихнути нас усіх", – йдеться в повідомленні.
Вона додала: "Мій батько був моїм вчителем, прихильником і критиком, але його приклад життя і служби я більше хотіла б наслідувати".
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі прибув до Великої Британії на похорон дідуся.
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