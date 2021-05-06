10 несподіваних фактів про Джорджа Клуні. У актора навіть є кровний зв'язок з президентом Лінкольном

Зірка "Швидкої допомоги", "11 друзів Оушена" і "Від заходу до світанку" Джордж Клуні пройшов чималий шлях перш, ніж стати топовим актором Голлівуду. Сьогодні розповідаємо цікаві факти про нього

Сьогодні Джордж Клуні, який зі своєю дружиною Амаль підтримали Олексія Навального, святкує своє 60-річчя. Отримавши широку популярність завдяки ролі в серіалі "Швидка допомога", Джордж Клуні опинився на вершині Голлівуду, був нагороджений преміями "Оскар" і "Золотий глобус", а у 2009 році потрапив в 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Ось 10 фактів про Джорджа Клуні, які ви могли не знати.

Цікаві факти про Джорджа Клуні Фото: Getty Images

Батько Джорджа Клуні – Нік Клуні – був знаменитістю Кентуккі. Нік працював телеведучим на телеканалі AMC і політиком.

Джордж Клуні є далеким родичем президента Лінкольна. Прапрапрапрабабуся була сестрою матері Авраама Лінкольна, 16-го президента США.

Також Джордж Клуні пов'язаний родинними зв'язками зі знаменитою американською співачкою Розмарі Клуні.

У середній школі Джорджа Клуні вразив параліч Белла, який передався йому генетично від батька. В актора була паралізована права частина обличчя і він терпів глузування з боку інших дітей.

Джордж Клуні замислювався про кар'єру юриста і футболіста, але не отримав контракт. У підсумку Джордж навчався у двох університетах і кинув навчання в обох.

Під час фільмування в серіалі "Швидка допомога" Джордж Клуні почав грати в голлівудському кіно. Його перша роль у фільмі "Від заходу до світанку" Родрігеса принесла йому нагороду MTV "Найкращий прорив року".

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty Images

Одного разу Джордж Клуні програв своєму колезі Бреду Пітту. Актор проходив прослуховування на роль у фільмі "Тельма і Луїза", але замість нього обрали Бреда Пітта.

У молодості Джордж Клуні працював на тютюнових полях і почав курити ще до 20 років. Але коли його дядько помер від раку легенів, актор кинув куріння і сказав, що шкодує, що робив це в молодості.

Джордж Клуні перебував як мінімум у 8 серйозних стосунках з моделями й акторками, через що здобув репутацію донжуана. Серед дівчат Джорджа Клуні були відомі акторки Голлівуду: Рене Зеллвегер, Кріста Аллен.

З 2014 року серце актора належить британській красуні і юристу Амаль Аламуддін. Церемонію одруження Джорджа та Амаль провів колишній мер Рима і за сумісництвом близький друг актора.

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