Джоді Фостер розгромила Бенедикта Камбербетча в суді

На OLL.TV вийшов драматичний трилер 2021 року "Мавританець", знятий за спогадами Мохаммеда Ульд Слахі "Щоденник Гуантанамо"

Кадр з фільму "Мавританець" / Фото: themoviedb.org

Це реальна історія в'язня одної з найвідоміших політичних тюрем у світі, якого підозрюють у скоєнні теракту. Після шести років ув'язнення без офіційних звинувачень він нарешті отримує право на захист в суді. Адвокату (Джоді Фостер), належить розібратися з заплутаною справою, подолати особисті сумніви в невинності клієнта і переконати військового прокурора (Бенедикт Камбербетч), що вимагає для Мохаммеда найвищої міри покарання.

Критики відзначили відмінну гру Тахара Рахіма, який виконав головну роль у фільмі. А Джоді Фостер отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану.

Сюжет

Мохаммед Ульд Слахі знаходиться в ув'язненні у Гуантанамо вже більше 6 років. Він підозрюється в скоєнні теракту, але не отримав ані офіційних звинувачень, ані можливості захистити своє ім'я в суді. Нарешті на в'язня звертають увагу, і починається протистояння його адвоката (Джоді Фостер) і військового прокурора (Бенедикт Камбербетч), який вимагає смертної кари. Крім складної і заплутаної справи юристи мають справитися ще й із особистими сумнівами – адже вичерпних доказів невинності Мохаммеда теж немає.

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