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Джей Ло і Бена Аффлека помітили на побаченні в однакових вбраннях (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 липня, 07:00
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Пару, що через багато років знову разом, папараці зняли під час прогулянки Хемптоном. Щасливі Дженніфер Лопес і Бен Аффлек йшли обійнявшись
Дженніфер Лопес знову помітили на прогулянці з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес знову помітили на прогулянці з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Папарацці продовжують стежити за Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком, які не поспішають офіційно підтверджувати свої стосунки. Останній, до речі, нібито має намір зробити співачці пропозицію руки і серця.

Напередодні закохану парочку помітили під час прогулянки Хемптоном. Бен і Дженніфер багато посміхалися і йшли обійнявшись. Як в старі часи. Деякі кадри вже розлетілися по соцмережах.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прогулянці в Хемптоні
Скріншот: instagram.com/gabriela_jlover/

Цікаво, що Аффлек і Лопес були одягнені дуже схоже. На Бені – худі бежевого кольору і коричневі штани, а Джей Ло вдягла спортивний костюм в такому ж кольорі, як кофта актора. Ідеальна пара)

"Бен завжди виглядає дуже щасливим, коли він із Джен", – нещодавно розповіло джерело PEOPLE. Інший же інсайдер повідомив, що Лопес "проводить з Беном стільки часу, скільки можливо".

У квітні цього року Дженніфер Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Бен Аффлек розлучився з коханою акторкою Анною де Армас в січні.

Поки Дженніфер і Бен, які вже були разом на початку 00-х, не підтвердили свої стосунки, та інсайдери запевняють, що офіційна новина про возз'єднання – це всього лише питання часу.

При цьому батько Бена Аффлека розповів, що йому нічого не відомо про возз'єднання його сина з Дженніфер Лопес.

Чому Джей Ло розлучилася з Алексом Родрігесом – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що колишнього нареченого Дженніфер Лопес Алекса Родрігеса помітили в компанії його екс-дружини.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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