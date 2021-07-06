Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Топ-новина

Відповідь Полякової

Топ-новина

Камінг-аут MELOVIN

Топ-новина

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Дженніфер Лопес випустила "гарячий" іспанська трек, в якому розпрощалася зі своїм минулим

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 липня, 13:04
Копіювати лінк
Поки всі обговорювали стосунки співачки з її колишнім, Беном Аффлеком, вона часу не втрачала. Попдіва випустила іспаномовний трек і він звучить занадто "гаряче"
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес / Фото: People

Акторка і співачка Дженніфер Лопес, яка показала, як вона схожа на свого батька на архівному фото, презентувала новий сингл Cambia el Paso. Пісню артистка записала разом з 27-річним пуерто-риканським співаком Рау Алехандро, який свого часу співпрацював з Селеною Гомес. Трек переважно іспаномовний, але з додаванням кількох фраз англійською. Однак іспанська у виконанні Джей Ло звучить дуже яскраво і колоритно.

За добу трек артистки зібрав понад 200 тисяч переглядів на YouTube. Поки що артисти випустили аудіоверсію, а вже 9 липня відбудеться прем'єра кліпу.

В інтерв'ю на радіо SiriusXM Дженніфер Лопес сказала, що трек про те, що потрібно рухатися далі.

"Пісня про зміни й про те, щоб не боятися зробити крок. Просто зроби крок вперед, зроби те, що тобі потрібно. Якщо щось не так, що б це не було у вашому житті, просто зробіть крок вперед", – сказала співачка.

Напередодні виходу пісні артистка також розповіла, як почувається на цьому життєвому етапі.

"Я супер щаслива. Люди завжди ставлять запитання: "Як справи? Що відбувається? З тобою все гаразд?". Так ось. Я ніколи не відчувала себе краще", – сказала Джей Ло в інтерв'ю Apple Music.

Рау Алехандро і Дженніфер Лопес
Рау Алехандро і Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Сама ж Дженніфер Лопес дійсно зробила крок вперед. На початку цього року співачка розлучилася зі своїм нареченим Алексом Родрігесом, з яким у неї було заплановане урочисте весілля, і тепер возз'єдналася зі своїм колишнім, актором Беном Аффлеком.

Дивіться в сюжеті, як Джей Ло станцювала зі своїм колишнім Підіді:

Раніше папараці застали Дженніфер Лопес і Бена Аффлека під час поцілунку.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України."

MELOVIN співак, композитор
Cкандальне відео поцілунків MELOVIN
Реклама
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
00
дній
09
годин
48
хвилин
57
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти