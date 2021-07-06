Дженніфер Лопес випустила "гарячий" іспанська трек, в якому розпрощалася зі своїм минулим

Поки всі обговорювали стосунки співачки з її колишнім, Беном Аффлеком, вона часу не втрачала. Попдіва випустила іспаномовний трек і він звучить занадто "гаряче"

Дженіфер Лопес / Фото: People

Акторка і співачка Дженніфер Лопес, яка показала, як вона схожа на свого батька на архівному фото, презентувала новий сингл Cambia el Paso. Пісню артистка записала разом з 27-річним пуерто-риканським співаком Рау Алехандро, який свого часу співпрацював з Селеною Гомес. Трек переважно іспаномовний, але з додаванням кількох фраз англійською. Однак іспанська у виконанні Джей Ло звучить дуже яскраво і колоритно.

За добу трек артистки зібрав понад 200 тисяч переглядів на YouTube. Поки що артисти випустили аудіоверсію, а вже 9 липня відбудеться прем'єра кліпу.

В інтерв'ю на радіо SiriusXM Дженніфер Лопес сказала, що трек про те, що потрібно рухатися далі.

"Пісня про зміни й про те, щоб не боятися зробити крок. Просто зроби крок вперед, зроби те, що тобі потрібно. Якщо щось не так, що б це не було у вашому житті, просто зробіть крок вперед", – сказала співачка.

Напередодні виходу пісні артистка також розповіла, як почувається на цьому життєвому етапі.

"Я супер щаслива. Люди завжди ставлять запитання: "Як справи? Що відбувається? З тобою все гаразд?". Так ось. Я ніколи не відчувала себе краще", – сказала Джей Ло в інтерв'ю Apple Music.

Рау Алехандро і Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Сама ж Дженніфер Лопес дійсно зробила крок вперед. На початку цього року співачка розлучилася зі своїм нареченим Алексом Родрігесом, з яким у неї було заплановане урочисте весілля, і тепер возз'єдналася зі своїм колишнім, актором Беном Аффлеком.

Дивіться в сюжеті, як Джей Ло станцювала зі своїм колишнім Підіді:

Раніше папараці застали Дженніфер Лопес і Бена Аффлека під час поцілунку.