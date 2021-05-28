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Дженніфер Лопес планувала оголосити про роман з Аффлеком після 17 років розлуки

Сьогодні, 09:21

Лопес збиралася повідомити про стосунки з Аффлеком своїм підписникам в Instagram задовго до того, як про них дізналися папарацці

Фото: hulldailymail

Американська поп-співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек після 17 років розлуки планують публічно оголосити про своє возз'єднання як пари, проте їх випередила преса.

Про це джерело повідомило виданню The Daily Mail.

Лопес збиралася повідомити про стосунки з Аффлеком своїм підписникам в Instagram задовго до того, як про них дізналися папарацці.

"Він залишався у неї вдома в квітні, і вона вже готувалася анонсувати, що вони знову разом. Їй дуже важливо правильно вгадати час", – пише видання.

Лопес і Аффлек були заручені 17 років тому, проте розлучилися. У травні стало відомо, що артисти провели разом відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. У квітні Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. У січні Аффлек розлучився з коханою актрисою Анною де Армас.

"Поки вони просто пливуть за течією і будують плани, щоб бачитися якомога частіше, – упевнені журналісти The Daily Mail. – Їм ще потрібно дещо обговорити, перш ніж вони оголосять про роман публічно. Цілком очевидно, що вони знову дуже сильно закохалися одне в одного, але не хочуть знову опинитися під тиском".

Нагадаємо, як виглядали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек тоді й зараз – фото через 17 років.

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Дженніфер Лопес бен аффлек
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