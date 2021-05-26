Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали жити разом! Дивіться фото їхнього котеджу за 18 млн доларів

Після розставання з Алексом Родрігесом почали ходити чутки про возз'єднання Джей Ло з її колишнім. Як в результаті виявилося, пара дійсно відновила стосунки

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес з'їхалися Фото: Getty Images, Скріншот из Daily Mail

Дженніфер Лопес, яку знову помітили в компанії її екснареченого Бена Аффлека, розпочала новий етап у своєму житті. Бен і Джей Ло вирішили з'їхатися і тепер парочка живе разом в Маямі, а ціна їхнього котеджу досягає 18 мільйонів доларів (близько 495 мільйонів гривень). Але поки що актори будинок не купили, а просто орендують.

Як повідомляє Daily Mail, папараці зловили Дженніфер Лопес і Бена Аффлека в маєтку з приголомшливим видом на набережну.

Бен Аффлек курить на балконі/Скріншот Daily Mail

Дженніфер Лопес в будинку в Маямі/Скріншот Daily Mail

У будинку є цілих 11 спалень, 12 ванних кімнат, тренажерний зал і навіть офіс.

Будинок Бена Аффлека і Дженніфер Лопес Фото: Скріншот из Daily Mail

На території є басейн.

Будинок Бена Аффлека і Дженніфер Лопес Фото: Скріншот из Daily Mail

Зі спальні відкривається вид на набережну.

Спальня в будинку Бена Аффлека і Джей Ло Фото: Скріншот из Daily Mail

Спальня в будинку Аффлека і Лопес Фото: Скріншот из Daily Mail

Раніше в Мережі з'явилися фото нерухомості ще однієї зіркової парочки – Меладзе і Брежнєвої.

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