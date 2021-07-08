Джеджула назвав дружину маніпулятором після публічних звинувачень. Дісталося і Дімопулос

Скандал між Андрія Джеджули і Юлією Леус набирає нових обертів . Телеведучий вирішив на своїй сторінці в Instagram відповісти на всі звинувачення дружини.
Як зазначив Андрій, він не хотів виносити сварок з хати поки дружина була вагітна і годувала грудьми, плюс у нього був контракт з одним з телеканалів і він не міг коментувати ситуацію.
Джеджула звинуватив Леус, що вона занадто багато часу приділяє Instagram і що зараз вона піариться на його імені.
А ви знали Юлю до знайомства зі мною? Вона була відомим блогером? Бізнесвумен? Спортсменкою? Мотиватором? Ким? Дайте вгадаю: "Хайп – велика сила" Але хайп на людині, за рахунок якої ти живеш – це низько! – написав телеведучий.
Джеджула вважає Леус маніпулятором.
Юля прекрасний маніпулятор і навіть зараз вона маніпулює вашою думкою. І для неї не прийнятно будь-яке інакомислення! Спробуйте заради інтересу піти в розріз з її поглядами! Побачите ніж закінчиться! – поділився телеведучий.
Джеджула зазначив, що Леус його постійно ображала і погрожувала зробити все, щоб їх спільна дочка Аделіна зненавиділа батька.
Ти будеш один! Я знайду тата Аделічке! Вона тебе зненавидить! Я все зроблю, щоб ти її не бачив, – навів в приклад слова дружини Андрій.
Андрій прокоментувала звинувачення Юлії, що він приховував від неї, що його батько захворів COVID-19 і Леус заразилася від свекра. Джеджула зазначив, що ретельно стежив за гігієною домочадців в умовах коронавірусу, а також перед поїздками отримав результат тесту, який підтверджує, що він здоровий.
Спростував Джеджула слова Леус, що він нічого не робить.
З моменту статей в ЗМІ, де моя дружина стверджує, що я нічим не допомагаю, я, закривши очі на цю брехню, йшов і готував, і робив все, розуміючи, що, коли годуєш маму, годуєш і донечку! – заявив Джеджула.
Так як дружина закінчила годувати дитину грудьми, Андрій заявив, що тепер вони будуть ділити обов'язки порівну.
Тепер все закінчилося з моменту, як Юля перестала годувати грудьми. Кухня є. Руки-ноги є. Вперед! Тепер ми на рівних і ексклюзивність закінчилася. Все інше по догляду я вмію робити прекрасно, – заявив Джеджула.
Шоумен додав, що залишив хвору дружину з дитиною на два дні і одну ніч, тому що зобов'язаний був зіграти в антрепризі, яку готували півроку. Як зазначив телеведучий, іншого актора знайти не могли.
Прокоментував Джеджула і висловлювання колишньої коханої – Санти Дімопулос. Йому не сподобалися слова Санти, що Андрій "зупинився в розвитку" і погано впливає на їх спільного сина.
Про мій розвиток раптом заговорила людина, результати сесій якої в універі прямо залежали від моїх знань, – заявив Джеджула.
Джеджула не розуміє, чому Санта вирішила коментувати його особисте життя.
Юлія вже встигла прокоментувати пост Андрія.
Соромно мені, звичайно, що народила від такого горе мужика, що не гідного мене і тим більше донечки, якій буде соромно за все це. Та й старість без дочки ти вже собі сьогодні забезпечив! Ти дуже погано знаєш дівчаток, хто образив їх маму, дуже дорого платяться за це, – написала Леус під постом Джеджули, назвавши його публікацію піаром.
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