Джеджула назвав дружину маніпулятором після публічних звинувачень. Дісталося і Дімопулос

На початку цього року Юлія Леус і Андрій Джеджула стали батьками. Але ще до народження дочки між подружжям виник скандал

Андрій Джеджула різко висловився про Юлію Леус і Санту Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos, instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Скандал між Андрія Джеджули і Юлією Леус набирає нових обертів . Телеведучий вирішив на своїй сторінці в Instagram відповісти на всі звинувачення дружини.

Як зазначив Андрій, він не хотів виносити сварок з хати поки дружина була вагітна і годувала грудьми, плюс у нього був контракт з одним з телеканалів і він не міг коментувати ситуацію.

Джеджула звинуватив Леус, що вона занадто багато часу приділяє Instagram і що зараз вона піариться на його імені.

А ви знали Юлю до знайомства зі мною? Вона була відомим блогером? Бізнесвумен? Спортсменкою? Мотиватором? Ким? Дайте вгадаю: "Хайп – велика сила" Але хайп на людині, за рахунок якої ти живеш – це низько! – написав телеведучий.

Андрій Джеджула відповів на звинувачення Юлії Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула вважає Леус маніпулятором.

Юля прекрасний маніпулятор і навіть зараз вона маніпулює вашою думкою. І для неї не прийнятно будь-яке інакомислення! Спробуйте заради інтересу піти в розріз з її поглядами! Побачите ніж закінчиться! – поділився телеведучий.

Джеджула зазначив, що Леус його постійно ображала і погрожувала зробити все, щоб їх спільна дочка Аделіна зненавиділа батька.

Ти будеш один! Я знайду тата Аделічке! Вона тебе зненавидить! Я все зроблю, щоб ти її не бачив, – навів в приклад слова дружини Андрій.

Андрій Джеджула назвав Юлію Леус маніпулятором / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій прокоментувала звинувачення Юлії, що він приховував від неї, що його батько захворів COVID-19 і Леус заразилася від свекра. Джеджула зазначив, що ретельно стежив за гігієною домочадців в умовах коронавірусу, а також перед поїздками отримав результат тесту, який підтверджує, що він здоровий.

Спростував Джеджула слова Леус, що він нічого не робить.

З моменту статей в ЗМІ, де моя дружина стверджує, що я нічим не допомагаю, я, закривши очі на цю брехню, йшов і готував, і робив все, розуміючи, що, коли годуєш маму, годуєш і донечку! – заявив Джеджула.

Так як дружина закінчила годувати дитину грудьми, Андрій заявив, що тепер вони будуть ділити обов'язки порівну.

Тепер все закінчилося з моменту, як Юля перестала годувати грудьми. Кухня є. Руки-ноги є. Вперед! Тепер ми на рівних і ексклюзивність закінчилася. Все інше по догляду я вмію робити прекрасно, – заявив Джеджула.

Шоумен додав, що залишив хвору дружину з дитиною на два дні і одну ніч, тому що зобов'язаний був зіграти в антрепризі, яку готували півроку. Як зазначив телеведучий, іншого актора знайти не могли.

Андрій Джеджула прокоментував висловлювання Юлії Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Прокоментував Джеджула і висловлювання колишньої коханої – Санти Дімопулос. Йому не сподобалися слова Санти, що Андрій "зупинився в розвитку" і погано впливає на їх спільного сина.

Про мій розвиток раптом заговорила людина, результати сесій якої в універі прямо залежали від моїх знань, – заявив Джеджула.

Джеджула не розуміє, чому Санта вирішила коментувати його особисте життя.

Андрій Джеджула прокоментував звинувачення Юлії Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула прокоментував скандал з Юлією Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Юлія вже встигла прокоментувати пост Андрія.

Соромно мені, звичайно, що народила від такого горе мужика, що не гідного мене і тим більше донечки, якій буде соромно за все це. Та й старість без дочки ти вже собі сьогодні забезпечив! Ти дуже погано знаєш дівчаток, хто образив їх маму, дуже дорого платяться за це, – написала Леус під постом Джеджули, назвавши його публікацію піаром.

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