Джеджула відмовився слухати коментар дружини про їхні стосунки: Їй подобається робити з мене породження пекла

Шоумен стверджує, що крім роботи займається домашніми справами, хоча інші чоловіки такого б не робили

Андрій Джеджула Фото: YouTube

Андрій Джеджула і Юлія Леус обмінювалися звинуваченнями ще до народження їхньої спільної дитини. Наприкінці грудня минулого року дружина шоумена потрапила в лікарню із загрозою викидня, крім того, Юлія загрожувала Андрію розлученням.

Розлучення не сталося, а в лютому пара стала батьками – у них з'явилася дочка Аделіна. Та від своїх слів Леус не відмовляється – вона стверджує, що Джеджула аб'юзер, він піднімав на неї руку і емоційно знущався.

У недавньому інтерв'ю для "Позаочі", опублікованому в YouTube-каналі шоу, Андрій Джеджула зізнався, що вони з дружиною живуть разом, Юлія піклується про дочку, а він – взяв на себе всі домашні справи.

Андрій Джеджула і Юлія Леус з новонародженою дочкою Аделіною Фото: instagram.com/djedjula

При цьому шоумен не захотів слухати коментар Юлії Леус, який вона дала спеціально для цього інтерв'ю. "Щоб я зараз не зробив – все буде погано. Моя точка зору явно йде у розріз з її точкою зору... Їй дуже подобається робити з себе жертву, а з мене – породження пекла. А я не хочу, я втомився", – заявив Джеджула.

Він додав, що намагається полегшити життя дружині, хоч та й стверджує, що чоловік їй не допомагає. "Все моє життя складається з того, що я ходжу на роботу, взяв на себе абсолютно всі господарські питання. Це моє особисте бажання. Я хочу максимально полегшити їй життя", – підсумував Андрій Джеджула.

Нагадаємо, що у Юлії є 18-річна дочка Ангеліна від попереднього шлюбу, а у Андрія – син Даніель від Санти Дімопулос, якому 12 років.

Нагадаємо, що раніше дружина Джеджули розповіла про їхні стосунки після звинувачень у домашньому насильстві.

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