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Джаред Лето загубив статуетку "Оскар" і шукає її вже три роки

Сьогодні, 14:57

Але статуетці ще до пропажі довелося несолодко – зірка випадково вдарив її об поручні сходів

Американський актор і музикант Джаред Лето, який нітрохи не постарів до 49 років, втратив свою статуетку "Оскар". Актор отримав нагороду за другорядну роль у фільмі "Далласький клуб покупців" у 2014 році, де він зіграв роль транссексуала, що заразилася СНІДом. Тепер же Лето вперше зізнався, що вже три роки не може знайти статуетку.

У популярному шоу The Late Late Show Джаред розповів, що "Оскар" загадковим чином зник, коли він переїжджав в новий будинок в Лос-Анджелесі. Але актор дізнався про це не одразу, тому що, йому ніхто не хотів про це казати.

"Можливо статуетка і правда десь лежить, але ми все обшукали від верху до низу. Сподіваюся, вона в хороших руках", – сказав Джаред Лето.

Джаред Лето загубив "Оскар"
Джаред Лето загубив "Оскар"
Фото: Getty Images

Артист додав, що навряд чи б хтось викинув "Оскар" в сміттєвий бак, тому сподівається, що за ним дбайливо доглядають.

Але як видно ще до пропажі "Оскару" Джареда Лето довелося несолодко. Актор сказав, що одного разу випадково вдарив статуетку об поручні сходів і на нагороду залишилася вм'ятина.

Раніше вийшов документальний фільм про "Джокера" з Джаредом Лето, Джеком Ніколсоном і Хоакіном Феніксом.

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