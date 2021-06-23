Джанабаєва привітала Меладзе з днем народження, опублікувавши рідкісне сімейне фото

Альбіна Джанабаєва на честь дня народження Валерія Меладзе опублікувала фото, на якому пара позує з їх спільними синами

Альбіна Джанабаєва зворушливо привітала Валерія Меладзе з днем народження Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Сьогодні популярному співакові Валерію Меладзе, який недавно став батьком в вшосте, виповнюється 56 років. Музикант з ранку приймає привітання від своїх близьких, друзів і шанувальників. Дружина артиста Альбіна Джанабаєва на честь дня народження співака поділилася в Instagram рідкісним сімейним фото з синами.

"З днем народження, коханий. Будь щасливим !!!", – підписала вона сімейний знімок в Instagram .

Альбіна Джанабаєва на честь дня народження Валерія Меладзе опублікувала рідкісне сімейне фото Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Шанувальники засипали артиста привітаннями.

"З днем народження, Валерій! Такі всі гарні!"

"Фотографія дуже, красива, як і семья.Здоровья всім і сімейного щастя. Де мир і любов ..."

"Нехай буде щаслива вся ваша сім'я! Дякую за ваш талант"

"З вдень народження, Валерій. Будьте щасливі ви і ваша сім'я"

Варто зауважити, Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе оберігають своїх дітей від публічності і рідко показують кадри з 17-річним Костянтином і шестирічним Лукою. Але іноді хлопчиків все ж можна побачити в мікроблогах в Instagram їх батьків. Наприклад, зовсім недавно колишня солістка "ВІА Гри" вперше показала обличчя молодшого сина . Також в квітні цього року у артистів народилася дочка Агата. Крім того, у 56-річного Валерія Меладзе є троє дочок від першого шлюбу.

Нагадаємо, зараз подружжя в Instagram публікують ролики, в яких показують життя з новонародженим . Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе з синцями під очима день і ніч поруч з малям. Альбіна навіть не відпускає Валерія підстригтися. Як зазначають користувачі соцмережі, ролики виходять смішними і життєвими.

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Раніше Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе вперше вийшли у світ після народження дочки.

Також варто зазначити, що зовсім скоро Валерій Меладзе виступить в Києві. Пропонуємо дізнатися, як Мережа відреагувала на це.

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