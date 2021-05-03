Джанабаєва і Меладзе з синцями можуть відбити у вас бажання заводити дітей – відео

Зоряна пара нещодавно стала батьками втрете – у них в сім'ї з'явилася дівчинка

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе втрете стали батьками. Напередодні співачка народила дівчинку, яку назвали Агатою.

Дитині пара дуже рада, хоча за їхнім зовнішнім виглядом цього не скажеш. В Instagram-профілі Джанабаєва опублікувала відео, в якому показала всю красу батьківства – і у неї, і у Меладзе величезні синці під очима. Безумовно, їм не вистачає сну.

Ймовірно, Альбіна і Валерій просто демонструють своє почуття гумору, адже це не перша їхня дитина.

"Нічого, що ночі безсонні, зате дні веселі", – написала в пості виконавиця.

У 42-річної Альбіни Джанабаєвої і 55-річного Валерія Меладзе вже троє спільних дітей. Крім Агати вони виховують Костянтина, який народився в 2004 році, і Луку, що з'явився на світ в 2014 році. У співака також є троє дочок від першого шлюбу.

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