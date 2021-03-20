Джамала вперше показала обличчя молодшого сина Селіма

Співачка поділилася домашнім відео в Instagram

Співачка Джамала, яка нещодавно презентувала альбом з 8 ліричних пісень про любов до себе, показала, як виглядає її молодший син Селім-Гірай. Відео з малюком вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Обличчя дев'ятимісячного сина Джамала практично не показує в соцмережах. Але на цьому відео можна розглянути хлопчика. У ролику також з'явилися старший син співачки Емір та її чоловік.

Зазначимо, що у Джамали є старший син, який народився в березні 2018 року, – Емір-Рахман. Вдруге співачка стала мамою у червні 2020 року.

Раніше Джамала розсекретила свою вагу через півроку після других пологів.

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