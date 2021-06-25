Джамала повторила образ Слави Камінської: порівнюємо два фото (голосування)

Обидві співачки приміряли білий костюм з брюками в квітковий принт. Голосуємо, кому більше личить вбрання

Слава Камінська/Джамала / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала, відсвяткувала нещодавно перший день народження її молодшого сина, приїхала в Польщу, щоб виступити на літньому локальному фестивалі. Під час поїздки вона повторила образ своєї колеги по сцені Слави Камінської.

На фото, опублікованих в Instagram-профілі Джа, виконавиця позує в топі і білому костюмі з квітковими принтом. Широкі штани і легка сорочка – відмінний варіант аутфіту в спекотну пору року.

Джамала повторила образ Слави Камінської / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Це знає і Слава Камінська, яка нещодавно опублікувала знімки в такому ж вбранні, як у Джамали. Слава поєднувала квіткову двійку з чорною подовженою майкою.

Слава Камінська в тому самому костюмі / Фото: instagram.com/babaslavka

Нам здається, що цей костюм однаково добре виглядає і на Славі, і на Джамалі. А ви як думаєте?

Раніше екс-солістка української групи "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська відпочивала на курорті в Туреччині. Співачка не втрималася від фотосесії в готелі і порадувала шанувальників жаркими кадрами, на яких позувала в одній білизні.

Слава Камінська в Туреччині / Фото: instagram.com/babaslavka

Дивіться у відеоролику сюжет про дитинство Слави Камінської та про те, як її виховувала мама:

Нещодавно, Слава Камінська випустила богемний кліп на пісню Slava Bogu. Подивіться його по цьому посиланню.