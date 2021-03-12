Джамала презентувала альбом з 8 ліричних пісень про любов до себе. Зайшло з першої пісні

Альбом вийшов дуже особистим

Співачка Джамала, яка поділилася ніжним фото зі своїм маленьким сином , випустила новий альбом ліричних пісень під назвою "Ми".

Артистка зізналася, що цей альбом вийшов для неї дуже особистим. Через свої пісні артистка хоче донести, що не потрібно втрачати віри і варто навчитися приймати себе такими якими є.

"Якби мене попросили описати всі пісні одним реченням, я б сказала так: "Любов, сила, вдячність, віра і прощення". Звичайно, є в альбомі й інші емоції, трохи легковажності і навіть крапелька розчарування..", – написала Джамала у себе в Facebook.

До альбому увійшло вісім пісень, серед яких трек "Вдячна" і дует з казахстанським репером Jah Khalib.

Шанувальники зраділи новій роботі співачки і вже в коментарях в YouTube залишили багато позитивних відгуків.

"Зайшло з першої пісні", "Музика, за яку ніколи не буде соромно", "Щира музика", – написали слухачі

Раніше Джамала пояснила значення імен своїх дітей.

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