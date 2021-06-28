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Джамала відіграла концерт під відкритим небом під час грози і зливи (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 09:10
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Співачка Джамала розповіла, як пройшло її виступ в Одесі під час негоди. Незважаючи на дощ, вона виконала всі заплановані пісні
Джамала відіграла концерт в Одесі, незважаючи на зливу і грозу
Джамала відіграла концерт в Одесі, незважаючи на зливу і грозу / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала напередодні виступала в Одесі, де раніше Тіна Кароль зірвала свій концерт через дощ. 37-річна Джа та її команда теж зіткнулися з негодою, але відіграли всі шоу до кінця.

На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася з шанувальниками історією її найбільш, судячи з опису, фантастичного шоу і фотографіями з того вечора.

Щоб подивитися їх, свайпайте ліворуч:

Як пише Джамала, спочатку концерту було дуже жарко, потім подув сильний вітер, який після змінився на дощ із грозою. Однак це не завадило їй та її шанувальникам отримати задоволення від зустрічі.

"Ми плакали, сміялися, танцювали. Лякають блискавок, але продовжували проводити з вами час. Адже хороший концерт – це "справа двох", комбо публіки з музикою", – зазначила в публікації артистка.

Джамала додала, що їй доведеться купити новий мікрофон, так як старий все ж здався в негоду і вийшов з ладу.

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А шанувальники співачки в коментарях залишили їй масу компліментів:

  • "Найкращий концерт в моєму житті, спасибі Джамала!"
  • "Джамала, ви крута, суперська, сильна"
  • "Мені здається – це був мега крутий концерт! Момент де Джа співала "Кохаю" – це взагалі якийсь епік! Магічна дія! Гроза, вітер, дощ – все це неймовірно"
Скріншот: instagram.com/jamalajaaa
Скріншот: instagram.com/jamalajaaa

Дивіться в сюжеті, скільки часу в спортзалі проводить Джамала:

Раніше ми розповідали, що Джамала здивувала шанувальників новою фотосесією.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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