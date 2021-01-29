Пісню на "Євробачення-2021" від України обиратимуть Джамала і автор хітів Ротару

У Мережі вже розкритикували склад журі

Цього року Україну на "Євробаченні" представлятиме група Go_A . Пісню, з якому група поїде на міжнародний конкурс вибере журі.

До складу журі увійшли українські зірки та авторитетні експерти в музичній індустрії.

Джамала – співачка, переможниця "Євробачення 2016";

– співачка, переможниця "Євробачення 2016"; Євген Філатов – соліст групи The Maneken, продюсер;

– соліст групи The Maneken, продюсер; Руслан Квінта – музичний продюсер, композитор;

– музичний продюсер, композитор; Ярослав Лодигін – член правління Громадської мовлення, відповідальний за платформу телебачення;

– член правління Громадської мовлення, відповідальний за платформу телебачення; Дмитро Хоркін – член правління Громадської мовлення, відповідальний за платформу радіо.

Групі Go_A необхідно буде надати кілька нових пісень. З треком, який набере найбільшу кількість балів від журі, група поїде в Роттердам.

Журі, яке вибере пісню на "Євробачення-2021" Фото: instagram.com/eurovision.ua

Варто зазначити, що в



"А де Тіна Кароль", " Де Андрій Данилко і Тіна Кароль? ", " Склад журі просто жах ", – пишуть в Мережі. Варто зазначити, що в Instagram не всі оцінили складу журі. У коментарях можна побачити обурення, чому немає Тіни Кароль, Андрія Данилка і чому вибирає журі, а не слухачі."А де Тіна Кароль", " Де Андрій Данилко і Тіна Кароль? ", " Склад журі просто жах ", – пишуть в Мережі.

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