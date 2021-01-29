Пісню на "Євробачення-2021" від України обиратимуть Джамала і автор хітів Ротару
Сьогодні, 17:05
У Мережі вже розкритикували склад журі
Цього року Україну на "Євробаченні" представлятиме група Go_A . Пісню, з якому група поїде на міжнародний конкурс вибере журі.
До складу журі увійшли українські зірки та авторитетні експерти в музичній індустрії.
- Джамала – співачка, переможниця "Євробачення 2016";
- Євген Філатов – соліст групи The Maneken, продюсер;
- Руслан Квінта – музичний продюсер, композитор;
- Ярослав Лодигін – член правління Громадської мовлення, відповідальний за платформу телебачення;
- Дмитро Хоркін – член правління Громадської мовлення, відповідальний за платформу радіо.
Групі Go_A необхідно буде надати кілька нових пісень. З треком, який набере найбільшу кількість балів від журі, група поїде в Роттердам.
Варто зазначити, що в Instagram не всі оцінили складу журі. У коментарях можна побачити обурення, чому немає Тіни Кароль, Андрія Данилка і чому вибирає журі, а не слухачі.
"А де Тіна Кароль", " Де Андрій Данилко і Тіна Кароль? ", " Склад журі просто жах ", – пишуть в Мережі.
Раніше ми розповідали, що Go_A представили нову пісню.
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