Двомісячний син зірки "Гаррі Поттера" терміново госпіталізований: фото

У малюка діагностували COVID-19

33-річна актриса Джессі Кейв, найбільш відома за роллю Лаванди Браун в фільмах про Гаррі Поттера, знаходиться в лікарні після того, як її двомісячного сина госпіталізували з COVID-19.

Джессі Кейв з сином Тенном Фото: instagram.com/jessiecave

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото немовляти в лікарняній палаті.

"Дивлюся новини про локдаун в Англії з ізольованої палати в госпіталі. Мій бідний малюк заразився коронавірусом", – пише Джессі.

Актриса зазначила, що її син зараз у нормі, за ним доглядають досвідчені лікарі.

Фото: instagram.com/jessiecave

Джессі попередила фанатів про "надпотужний" новий штам коронавірусу, який зараз бушує в Англії, і попросила їх побажати її малюкові "удачі і якнайшвидшого одужання".

"Цей штам дуже потужний і заразний, тому я сподіваюся, що люди проявлять особливу обережність в найближчі тижні", – додала вона.

Нагадаємо, Джессі Кейв зізналася, що піддалася сексуальному насильству в 14 років.

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