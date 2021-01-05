Двомісячний син зірки "Гаррі Поттера" терміново госпіталізований: фото
У малюка діагностували COVID-19
33-річна актриса Джессі Кейв, найбільш відома за роллю Лаванди Браун в фільмах про Гаррі Поттера, знаходиться в лікарні після того, як її двомісячного сина госпіталізували з COVID-19.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото немовляти в лікарняній палаті.
"Дивлюся новини про локдаун в Англії з ізольованої палати в госпіталі. Мій бідний малюк заразився коронавірусом", – пише Джессі.
Актриса зазначила, що її син зараз у нормі, за ним доглядають досвідчені лікарі.
Джессі попередила фанатів про "надпотужний" новий штам коронавірусу, який зараз бушує в Англії, і попросила їх побажати її малюкові "удачі і якнайшвидшого одужання".
"Цей штам дуже потужний і заразний, тому я сподіваюся, що люди проявлять особливу обережність в найближчі тижні", – додала вона.
Нагадаємо, Джессі Кейв зізналася, що піддалася сексуальному насильству в 14 років.
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