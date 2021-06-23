Душевно і без пафосу: фотозвіт з гучного ювілею Максима Галкіна

День народження гуморист Максим Галкін святкував з розмахом. У себе в соцмережах артист опублікував кілька фото зі свята

Як російські зірки гуляли на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

На вихідних Максим Галкін відзначив 45-річчя. На вечірку він покликав майже весь російський шоу-бізнес. Артисти у себе в соцетях із задоволенням ділилися відео зі свята, а тепер пародист вирішив у себе в Instagram опублікувати деякі фото.

"Ох як було весело! У цих чудових фото лише частина атмосфери цього незабутнього вечора. Не можу не поділитися", – підписала знімки Максим Галкін.

На опублікованих кадрах можна побачити Аллу Пугачову. Варто зазначити, на ювілеї чоловіка співачка багато співала і танцювала . Була присутня і давня подруга зіркового сімейства Лайма Вайкуле. Геннадій Хазанов і Юрій Стоянов виголошували тости. Судячи з фото, гості веселилися на повну.

Зірки на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юрій Стоянов на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Геннадій Хазанов на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Геннадій Хазанов на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова, Валентин Юдашкін, Лайма Вайкуле на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Микола Басков на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

День народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Микола Басков на дні народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальники зазначили, що свято вийшло дуже атмосферним.

"Спасибі Максим, що поділилися. Із задоволенням дивимося ваші відео, красивий був вечір. Любимо вашу красиву сім'ю"

"Гарне захід. Сімейна атмосфера. Колеги по цеху. Немає зайвих, хоч і медійних людей. Говорить про те, що захід робилося для себе, а не для галасу і понтів. Молодці"

"Максим, я завжди із задоволенням дивлюся ваші сімейні свята. Все якось по доброму"

"Дуже душевно і без пафосу! Як завжди, чудова компанія"

Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Максиму Галкіну подарували на день народження.

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