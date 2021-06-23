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Душевно і без пафосу: фотозвіт з гучного ювілею Максима Галкіна

Сьогодні, 10:51

День народження гуморист Максим Галкін святкував з розмахом. У себе в соцмережах артист опублікував кілька фото зі свята

Як російські зірки гуляли на дні народження Максима Галкіна
Як російські зірки гуляли на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

На вихідних Максим Галкін відзначив 45-річчя. На вечірку він покликав майже весь російський шоу-бізнес. Артисти у себе в соцетях із задоволенням ділилися відео зі свята, а тепер пародист вирішив у себе в Instagram опублікувати деякі фото.

"Ох як було весело! У цих чудових фото лише частина атмосфери цього незабутнього вечора. Не можу не поділитися", – підписала знімки Максим Галкін.

На опублікованих кадрах можна побачити Аллу Пугачову. Варто зазначити, на ювілеї чоловіка співачка багато співала і танцювала . Була присутня і давня подруга зіркового сімейства Лайма Вайкуле. Геннадій Хазанов і Юрій Стоянов виголошували тости. Судячи з фото, гості веселилися на повну.

Зірки на дні народження Максима Галкіна
Зірки на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юрій Стоянов на дні народження Максима Галкіна
Юрій Стоянов на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Геннадій Хазанов на дні народження Максима Галкіна
Геннадій Хазанов на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Геннадій Хазанов на дні народження Максима Галкіна
Геннадій Хазанов на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова, Валентин Юдашкін, Лайма Вайкуле на дні народження Максима Галкіна
Алла Пугачова, Валентин Юдашкін, Лайма Вайкуле на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Микола Басков на дні народження Максима Галкіна
Микола Басков на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru
День народження Максима Галкіна
День народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Микола Басков на дні народження Максима Галкіна
Микола Басков на дні народження Максима Галкіна
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальники зазначили, що свято вийшло дуже атмосферним.

  • "Спасибі Максим, що поділилися. Із задоволенням дивимося ваші відео, красивий був вечір. Любимо вашу красиву сім'ю"
  • "Гарне захід. Сімейна атмосфера. Колеги по цеху. Немає зайвих, хоч і медійних людей. Говорить про те, що захід робилося для себе, а не для галасу і понтів. Молодці"
  • "Максим, я завжди із задоволенням дивлюся ваші сімейні свята. Все якось по доброму"
  • "Дуже душевно і без пафосу! Як завжди, чудова компанія"

Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Максиму Галкіну подарували на день народження.

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