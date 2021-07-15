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Думала, що вони намагаються вбити мене: Брітні Спірс звинуватила батька в зловживанні опікунством

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
15 липня, 07:45
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Брітні Спірс продовжує боротися за те, щоб самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені
Брітні Спірс вдруге виступила в суді
Брітні Спірс вдруге виступила в суді / Фото: Getty Images

Брітні Спірс не втрачає надії позбутися від опікунства батька. Співачка знову виступила в суді. Цього разу вона дала свідчення по телефону. Співачка висунула звинувачення проти свого батька через "зловживання опікунством". Про це пише US Weekly.

Я хочу звинуватити свого батька в зловживанні опікунством. Я хочу звинуватити мого батька сьогодні. Я хочу провести розслідування стосовно мого батька. Це опікунство дозволило батькові погубити моє життя. І якщо це не насильство, то тоді я не знаю, що таке насильство в вашому розумінні. У якийсь момент я думала, що вони намагаються вбити мене , – заявила співачка.

/ Фото: Getty Images

За словами Брітні, вона не знала, що могла попросити про припинення опікунства раніше.

Прошу вибачення за своє невігластво, але я цього не знала. Те, що я пережила бентежить і деморалізує, і це головна причина, чому я не говорила відкрито. Я не думала, що мені повірять , – зізналася артистка.

Під час слухання Брітні дозволили вибрати власного адвоката – це вперше з початку опікунства. Відомо, що тепер інтереси співачки буде представляти адвокат Бена Аффлека і Стівена Спілберга – Метью Розенгарт.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Раніше ми докладно розповідали все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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