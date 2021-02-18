Дуа Ліпа стала найвпливовішою зіркою за версією Time: що відомо про співачку

На рахунку в артистки вже чимало престижних нагород

Журнал Time склав традиційний список 100 найвпливовіших людей 2021 року. Попри те, що рік тільки почався, цей рейтинг показав "висхідних" зірок, які набирають популярність, вражають своїми досягненнями та формують майбутнє. Серед зірок перше місце посіла 25-річна британська співачка албанського походження Дуа Ліпа.

У створенні списку взяли участь герої Time 100, включаючи екоактівістку Грету Тунберг і молоду акторку Зендаю.

"Все в цьому списку готові увійти в історію. І насправді багато хто вже зробив це ", – заявив Ден Максаєв, редакційний директор Time 100.

Дуа Ліпа Фото: instagram.com/dualipa

Чим відома Дуа Ліпа?

Дуа Ліпа розпочала свою кар'єру у 2015 році, але як співачка заявила про себе ще раніше. З 14 років вона розміщувала кавери на пісні популярних артистів на YouTube. Та вже у віці 20 років почала працювати над своїм дебютним альбомом на одному з найкращих у світі звукозаписних лейблів – Warner Bros. Records. У тому ж році Дуа Липа випустила два своїх перших сингли, один з яких набув великої популярності в Європі.

Далі кар'єра співачки розвивалася дуже успішно і швидко – у 2016 році знаменитий ямайський співак Шон Пол за участю Дуа Ліпи записав трек No Lie. Пісня стала світовим хітом і незабаром стала саундтреком до фільму з Двейном Джонсоном "Рятувальники Малібу".

Дуа Ліпа записала два альбоми – Dua Lipa (2017) і Future Nostalgia (2020) і завоювала дві премії "Ґреммі" у 2019 році.

Співачка вже бувала в Києві. Наприклад, у 2018 році вона виступила на фіналі Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський", а нещодавно зняла в місті свій новий кліп.

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Серед зірок в списку "людей майбутнього" за версією Time також є:

колишня дівчина Бена Аффлека, актриса Ана Де Армас

зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор Джой

актор з серіалу "Бріджертон" Реге-Жан Пейдж

зірка фільму "Тенет" Девід Вашингтон

актриса Флоренс П'ю

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