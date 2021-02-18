Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Найдорожчі та незвичайні будинки відомих людей: палац-бульбащка та екобудинок у формі ока

Сьогодні, 20:35

Відомі люди зірки можуть дозволити собі побудувати будинок будь-якого виду і вартості

Будинок – найважливіше місце в житті кожної людини. Він є нашою фортецею. А для знаменитих людей це ще один спосіб всіх здивувати. Дмитро Коляденко та програма "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" дізналися про найекстравагантніші та найдорожчі будинки відомих людей.

Читайте також: Онлайн матчу Маккабі – Шахтар

"Палац-бульбашка" модельєра П'єра Кардена

Так званий "палац-бульбашка" відомого модельєра П'єра Кардена, який знаходиться на півдні Франції, недалеко від міста Канни, недавно виставили на продаж. Будівля вважається однією з найдорожчих в світі, за неї хочуть 455 миллонов доларів.

Будинок звели в 80-х роках, в ньому десять спальних кімнат і три басейни, але винятковим атрибутом розкоші палацу є амфітеатр під відкритим небом на 500 місць.

Будинок П'єра Кардена
Будинок П'єра Кардена
Фото: Скріншот з YouTube

Будинок П'єра Кардена
Будинок П'єра Кардена
Фото: Скріншот з YouTube

Будинок П'єра Кардена
Будинок П'єра Кардена
Фото: Скріншот з YouTube

"Космічний" будинок мільярдера Владислава Дороніна

У Підмосков'ї продається екстравагантний будинок космічного дизайну. Він повинен був стати подарунком на весілля супермоделі Наомі Кемпбелл від її колишнього нареченого – мільярдера Владислава Дороніна. Бізнесмен хоче за нього 150 мільйонів доларів, хоча стверджує, що витратив на будівництво в півтора рази більше. Будинок цінний, тому що це єдиний приватний будинок, спроектований архітектором Захою Хадід.

Будинок Наомі Кемпбелл
Будинок Наомі Кемпбелл
Фото: Скріншот з YouTube

Але це не єдиний ексцентричний будинок Наомі Кемпбелл. Десять років тому Доронін подарував тепер уже екскоханій маєток у формі ока єгипетського бога Гора.

Екобудинок у формі ока бога Гора. Фото: Inhabitat

Будинок розташований на турецькому острові Плайя-де-Клеопатра і за рахунок сонячних батарей енергетично повністю незалежний. Після розриву пари будинок залишився Наомі.

Дім-музей Сальвадора Далі

Вже півстоліття цінителів прекрасного дивує дивний будинок сюрреаліста Сальвадора Далі, який знаходиться в іспанському Фігерасі. Це справжня фортеця, де зали об'єднані химерними лабіринтами, а оформлення – роботи самого Далі, які збільшують вартість будинку в рази. Останній раз інвентаризація проводилась 44 роки тому і тоді експерти оцінили будівлю в 200 000 євро. В той час, як тільки одне панно на стелі коштує дев'ять мільйонів євро. Зараз тут будинок-музей художника, що відкритий для туристів.

Будинок-музей Сальвадора Далі
Будинок-музей Сальвадора Далі
Фото: Instagram

"Хвилястий" будинок у Відні

А ось багатоквартирний будинок авторства Фріденсрайха Хундертвассера, який знаходиться у Відні, належить місту. Квартири цього "хвилястого" будинки здаються за середньою вартістю житла в Австрії і доступні всім охочим.

Будинок Гундертвассера
Будинок Гундертвассера
Фото: Wikipedia

Раніше ми розповідали, як виглядали голлівудські зірки 30 років тому.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У квартирі Полякової на Печерську затопило стелі: Я щороку лаюся з ЖЕКом, а їм все одно За 12,5 млн доларів. Заглянемо всередину нового особняка соліста Coldplay і Дакоти Джонсон Захисний костюм Наомі Кемпбелл віддадуть в музей. Модель у шоці (фото)
Наомі Кемпбелл Сальвадор Далі П'єр Карден будинки зірок
Реклама

Новини партнерів

Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой

Популярні статті

Сьогодні, 16:26Смачно

Солянка збірна м'ясна по-домашньому: простий рецепт

Сьогодні, 13:04Зірково

"Так боляче": Брильська, Ахеджакова та інші зірки про смерть Андрія Мягкова

Сьогодні, 12:16Смачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

Сьогодні, 09:36Зірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Вчора, 20:00Зірково

Найміцніші пари шоу-бізнесу

Вчора, 17:24Смачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

Вчора, 15:42Смачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Вчора, 12:31Зірково

У Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко: "Старить цей образ"

Вчора, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Вчора, 09:40Зірково

Олег Винник про злидні в своєму житті: "Перед зарплатою купував собі банан"

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

16 лютогоСмачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

16 лютогоЗірково

Тіна Кароль зізналася, коли останній раз робила тест на вагітність

16 лютогоАктуально

Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

16 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 лютого: Ракам потрібно контролювати себе, а Левам перестати плекати ілюзії

Новини партнерів

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Голливудская актриса красиво "задрала ножки"
Голливудская актриса красиво "задрала ножки"
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти