Найдорожчі та незвичайні будинки відомих людей: палац-бульбащка та екобудинок у формі ока

Відомі люди зірки можуть дозволити собі побудувати будинок будь-якого виду і вартості

Будинок – найважливіше місце в житті кожної людини. Він є нашою фортецею. А для знаменитих людей це ще один спосіб всіх здивувати. Дмитро Коляденко та програма "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" дізналися про найекстравагантніші та найдорожчі будинки відомих людей.

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"Палац-бульбашка" модельєра П'єра Кардена

Так званий "палац-бульбашка" відомого модельєра П'єра Кардена, який знаходиться на півдні Франції, недалеко від міста Канни, недавно виставили на продаж. Будівля вважається однією з найдорожчих в світі, за неї хочуть 455 миллонов доларів.

Будинок звели в 80-х роках, в ньому десять спальних кімнат і три басейни, але винятковим атрибутом розкоші палацу є амфітеатр під відкритим небом на 500 місць.

Будинок П'єра Кардена Фото: Скріншот з YouTube

Будинок П'єра Кардена Фото: Скріншот з YouTube

Будинок П'єра Кардена Фото: Скріншот з YouTube

"Космічний" будинок мільярдера Владислава Дороніна

У Підмосков'ї продається екстравагантний будинок космічного дизайну. Він повинен був стати подарунком на весілля супермоделі Наомі Кемпбелл від її колишнього нареченого – мільярдера Владислава Дороніна. Бізнесмен хоче за нього 150 мільйонів доларів, хоча стверджує, що витратив на будівництво в півтора рази більше. Будинок цінний, тому що це єдиний приватний будинок, спроектований архітектором Захою Хадід.

Будинок Наомі Кемпбелл Фото: Скріншот з YouTube

Але це не єдиний ексцентричний будинок Наомі Кемпбелл. Десять років тому Доронін подарував тепер уже екскоханій маєток у формі ока єгипетського бога Гора.

Екобудинок у формі ока бога Гора. Фото: Inhabitat

Будинок розташований на турецькому острові Плайя-де-Клеопатра і за рахунок сонячних батарей енергетично повністю незалежний. Після розриву пари будинок залишився Наомі.

Дім-музей Сальвадора Далі

Вже півстоліття цінителів прекрасного дивує дивний будинок сюрреаліста Сальвадора Далі, який знаходиться в іспанському Фігерасі. Це справжня фортеця, де зали об'єднані химерними лабіринтами, а оформлення – роботи самого Далі, які збільшують вартість будинку в рази. Останній раз інвентаризація проводилась 44 роки тому і тоді експерти оцінили будівлю в 200 000 євро. В той час, як тільки одне панно на стелі коштує дев'ять мільйонів євро. Зараз тут будинок-музей художника, що відкритий для туристів.

Будинок-музей Сальвадора Далі Фото: Instagram

"Хвилястий" будинок у Відні

А ось багатоквартирний будинок авторства Фріденсрайха Хундертвассера, який знаходиться у Відні, належить місту. Квартири цього "хвилястого" будинки здаються за середньою вартістю житла в Австрії і доступні всім охочим.

Будинок Гундертвассера Фото: Wikipedia

Раніше ми розповідали, як виглядали голлівудські зірки 30 років тому.

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