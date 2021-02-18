Найдорожчі та незвичайні будинки відомих людей: палац-бульбащка та екобудинок у формі ока
Відомі люди зірки можуть дозволити собі побудувати будинок будь-якого виду і вартості
Будинок – найважливіше місце в житті кожної людини. Він є нашою фортецею. А для знаменитих людей це ще один спосіб всіх здивувати. Дмитро Коляденко та програма "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" дізналися про найекстравагантніші та найдорожчі будинки відомих людей.
Читайте також: Онлайн матчу Маккабі – Шахтар
Так званий "палац-бульбашка" відомого модельєра П'єра Кардена, який знаходиться на півдні Франції, недалеко від міста Канни, недавно виставили на продаж. Будівля вважається однією з найдорожчих в світі, за неї хочуть 455 миллонов доларів.
Будинок звели в 80-х роках, в ньому десять спальних кімнат і три басейни, але винятковим атрибутом розкоші палацу є амфітеатр під відкритим небом на 500 місць.
У Підмосков'ї продається екстравагантний будинок космічного дизайну. Він повинен був стати подарунком на весілля супермоделі Наомі Кемпбелл від її колишнього нареченого – мільярдера Владислава Дороніна. Бізнесмен хоче за нього 150 мільйонів доларів, хоча стверджує, що витратив на будівництво в півтора рази більше. Будинок цінний, тому що це єдиний приватний будинок, спроектований архітектором Захою Хадід.
Але це не єдиний ексцентричний будинок Наомі Кемпбелл. Десять років тому Доронін подарував тепер уже екскоханій маєток у формі ока єгипетського бога Гора.
Будинок розташований на турецькому острові Плайя-де-Клеопатра і за рахунок сонячних батарей енергетично повністю незалежний. Після розриву пари будинок залишився Наомі.
Вже півстоліття цінителів прекрасного дивує дивний будинок сюрреаліста Сальвадора Далі, який знаходиться в іспанському Фігерасі. Це справжня фортеця, де зали об'єднані химерними лабіринтами, а оформлення – роботи самого Далі, які збільшують вартість будинку в рази. Останній раз інвентаризація проводилась 44 роки тому і тоді експерти оцінили будівлю в 200 000 євро. В той час, як тільки одне панно на стелі коштує дев'ять мільйонів євро. Зараз тут будинок-музей художника, що відкритий для туристів.
А ось багатоквартирний будинок авторства Фріденсрайха Хундертвассера, який знаходиться у Відні, належить місту. Квартири цього "хвилястого" будинки здаються за середньою вартістю житла в Австрії і доступні всім охочим.
Раніше ми розповідали, як виглядали голлівудські зірки 30 років тому.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше