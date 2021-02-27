DOROFEEVA "злила" в Мережу фрагмент свого нового треку

Співачка анонсувала перший міні-альбом

На початку цього року DOROFEEVA стала першою українською співачкою, яка встановила мільйонний рекорд на Spotify. Напередодні артистка анонсувала вихід першого сольного міні-альбому, а ще сама "злила" в Мережу фрагмент свіжої пісні.

В своєму Instagram-акаунті Надя Дорофєєва опублікувала уривок відео, в якому співає слова з нового треку.

Співачка також назвала дату виходу свого EP. "Обережно, злив треку!!! 05.03 відкрию вам першу музичну сторі мого EP", – написала Дорофєєва.

У кадрі Надя постала в чорних брюках і трендовій білій майці. Вона зробила два високих хвостики на голові і випустила передні пасма.

Шанувальники співачки прийшли в захват від почутого. "Повітря мені. Це занадто офігенно. Дуже чекаю", "Дуже спекотно", "Вау, топ!", "Надюша, це нереально! Чекаємо, красуня наша улюблена", – пишуть в коментарях фанати Дорофєєвої.

Нагадаємо, що дебютний кліп DOROFEEVA на пісню "Горит" викликав справжній скандал. Пізніше продюсер Потап вибачився за фрагмент з танцями Наді на Майдані в цьому кліпі.

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