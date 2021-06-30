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Як отримати привітання від Дональда Трампа: нова послуга екс-президента США

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
30 червня, 12:40
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Кажуть, Трамп ніколи не виглядав краще, ніж зараз. Значно щасливішою здається і Меланія – вона ходить на СПА-процедури і проводить час з батьками
Дональд і Меланія Трамп почали вітати людей листівками
Дональд і Меланія Трамп почали вітати людей листівками / Фото: Getty Images

Дональд Трамп після тривалої паузи виходить з підпілля. Після програшу на виборах екс-президент США майже не з'являвся на публіці. З соцмереж зник, в телевізійних ефірах не брав участі. Зі своїми прихильниками спілкувався тільки через сайт. Там же нещодавно з'явилася незвичайна послуга: тепер Дональд і Меланія Трамп можуть привітати будь-яку людину зі святом. Кореспондент Сьогодні в США Олена Гончаренко замовила собі таке вітання. Чи отримала вона відповідь від колишнього президента США – далі в матеріалі.

Куди пропав Дональд Трамп

Він був на всіх екранах телевізорів або в кожному телефоні. Але після програшу на виборах Америка Трампа майже не чула. Він довго мовчав, з тих пір, як покинув Білий Дім. Його акаунти в соцмережах заблоковані. Бачили Трампа хіба що з ключками для гольфу в розкішному маєтку у Флориді. А нещодавно він несподівано з'явився на весіллі своїх прихильників.

Кажуть, Трамп ніколи не виглядав краще, ніж зараз: примітно схуд, автозагар змінив на природне сонце Флориди. Значно щасливішою здається і Меланія: ходить на СПА-процедури і проводить час з батьками. І хоча Трампи все ще живуть разом у величезному маєтку – спілкуються вони рідко.

Чи буде Дональд Трамп балотуватися в президенти США в 2024 році

Політика Байдена підштовхує Трампа втретє балотуватися в президенти. Фото: колаж "Сьогодні"
Політика Байдена підштовхує Трампа втретє балотуватися в президенти. Фото: колаж "Сьогодні"

Кажуть, що самому Трампу радники порадили взяти паузу – щоб країна почала за ним нудьгувати. І вони засумували. Тиснуть на клаксони і розмахують гігантськими прапорами з прізвищем свого кумира. Прихильників Трамп збирає вперше, з тих пір, як покинув Білий дім.

Після тривалої паузи 45-тий президент США натякнув, чи буде висуватися в президенти 2024 року.

"Джо Байден руйнує нашу націю. Пріоритет номер один для кожного, хто хоче врятувати Америку – це вкласти всі сили і енергію для перемоги в 2024-м", – заявив Трамп на зустрічі зі своїми шанувальниками. Своїх виборців Трамп уже почав збирати.

Цікава послуга від екс-президента США

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Нещодавно екс-президент США з дружиною здивували своїх шанувальників новою послугою. Тепер вони можуть привітати будь-якого з днем народження або річницею весілля. Треба лише заповнити спеціальну форму на сайті Трампа.

Що і зробила наша кореспондент Олена Гончаренко. Вона зазначила своє прізвище, адресу і привід для привітання. Вказала річницю весілля, вона як раз припадає на період відрядження.

Два місяці очікувань і поздоровлення від 45-го президента Америки виявилося в поштовій скриньці Олени. Лист з привітанням і підписами Дональда і Меланії Трамп прийшло з Флориди.

І таких заявок в день тисячі, вказують на сайті. Але ймовірно більшість не з американської столиці. Швидше за все продемократичний регіон вже і забув колишнього президента.

Але екс-президент обіцяє реванш. Влітку планується ще кілька мітингів. Очевидно Дональд Трамп дає зрозуміти: політична пенсія не для нього.

Раніше Меланія Трамп вийшла в народ з посмішкою і в яскравій сукні за 104 тисячі гривень.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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