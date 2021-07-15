Дочка Заворотнюк зізналася, що два роки бореться з серйозним захворюванням

Анна Заворотнюк вирішила відверто розповісти про психологічні проблеми. Пост дочка зірки "Моєї прекрасної няні" опублікувала в Instagram

Анна Заворотнюк розповіла про депресію / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна не коментує чутки про здоров'я своєї мами , яка вже два роки бореться з онкологічним захворюванням. Але дочка зірки "Моєї прекрасної няні" вирішила розповісти про своїхпроблеми зі здоров'ям, які почалися на тлі постійних стресів.

"Мій діагноз: депресія. Пригнічений настрій, тривога і панічні атаки. Я захворіла цією хворобою близько двох років тому, протягом року глушила себе сильними препаратами і зробила тільки гірше своєму організму", – написала Анна в Instagram.

Анна Заворотнюк розповіла про проблеми зі здоров'ям на тлі стресу / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Як зазначила дочка актриси, вже більше року впоратися з проблемами зі здоров'ям їй допомагають лікарі. Дівчина перестала спілкуватися з друзями, відчуває себе пригніченою.

"Мій стан і настрій дуже мінливий. Іноді я відчуваю в собі якісь сили і можу змусити себе щось робити. А часом я не можу навіть встати з ліжка", – зізналася Анна.

Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" вирішила розповісти підписникам про своє самопочуття, щоб бути щирою і закликати їх берегти здоров'я.

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"Якщо комусь зараз теж дуже погано, то нехай це буде знаком, що вас чекає велике щастя попереду. Бережіть своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне", – написала Анна.

Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

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