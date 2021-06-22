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Дочка Успенської вирішила стати співачкою – як співає Тетяна Плаксіна (відео)

Сьогодні, 17:15

Зараз Любов Успенська налагодила стосунки з єдиною дочкою після гучного скандалу. Тепер артистка вирішила вкласти гроші в розкрутку своєї дочки, щоб вона стала популярною співачкою

Дочка Любові Успенської вирішила стати співачкою
Дочка Любові Успенської вирішила стати співачкою
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Не так давно Любов Успенська розповідала, що планує зайнятися змінами зовнішнього вигляду своєї дочки Тетяни Плаксін . На цьому зміни в житті дочки артистки не закінчуються – зовсім скоро на сцені з'явиться ще одна співачка. Як зізналася Любов Успенська виданню "Собєседник", вона хоче з дочки зробити зірку шоу-бізнесу.

А ви вже склали список цілей на літо? Якщо ще немає, пропонуємо підглянути кілька ідей, як провести літо , щоб наповнити його пригодами.

"Таня співає так, що переплюне мене. Це я говорю не як мама, яка хвалить свою дочку, а як співачка. Вона буде принцесою! Ми з нею давали недавно декілька спільних виступів: Таня всіх глядачів підкорила. А зараз я готую дуже серйозний проєкт: Таня буде в ньому співати! Тетяна Плаксіна буде звучати скрізь ", – розповіла Успенська.

Любов Успенська з дочкою Тетяною Плаксіною
Любов Успенська з дочкою Тетяною Плаксіною
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Співачка зазначила, щоб дочка стала зіркою – їй не шкода ніяких грошей. Любов Успенська готова вкладати мільйони в запис пісень, зйомки кліпів.

"Ми вже знайшли талановитих композиторів, в тому числі і з Америки, які працюють над її репертуаром. Люди побачили пост в соцмережах, де ми співали з нею дуетом, і стали пропонувати свої пісні. Пропозиції посипалися одна за іншою! Я їй сказала:" Таня, зараз час займатися творчістю! " Вона готова, тому що вже давно про це мріяла ", – поділилася Успенська.

Також співачка розповіла, що її дочка вже перенесла кілька пластичних операцій.

"Ви скоро все побачите Танечку красивою і здоровою. Таку, який я хотіла бачити її все життя. Таня перенесла кілька серйозних операцій. На сьогодні всі вже зроблені. Ще тиждень – і вона стане красунею. Нещодавно до нас приїжджали лікарі з Німеччини: дуже серйозні , професійні. Вони провели останні операції. Зараз Танечка щаслива ", – зізналася співачка.

Пропонуємо послухати, як дочка Любові Успенської Тетяна Плаксіна співає:

(@Uspenskayalubov_official)

Раніше ми розповідали, що Любов Успенська написала заповіт після скандалу з ексчоловіком.

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