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Дочка Пугачової розчулила Мережу акторськими навичками: Який темперамент! Яка експресія!

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 липня, 09:41
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Дочка Алла Пугачової і Максима Галкіна на новому відео в Instagram продемонструвала свої акторські навички гостям зіркового сімейства
Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорила Мережу акторським талантом
Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорила Мережу акторським талантом / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін продовжує радувати шанувальників новими відео за участю їх з Аллою Пугачовою дочки Лізи. Підписники гумориста не перестають захоплюватися акторським талантом молодшої дочки Пугачової.

В Instagram Максим Галкін поділився відео, на якому Ліза у дворі сімейного особняка артистично і з виразом загадує гостям загадки.

"Загадки! З театральної подачею", – підписав ролик гуморист.

Підписники в коментарях не скупилися на компліменти. Одні зазначали, что Ліза дуже схожа на Аллу Пугачову, інші вважають, що в зірковій родині зростає ще одна артистка.

  • "Який темперамент! Яка експресія!"
  • "Яка класна дівчинка! Дуже схожа на маму!"
  • "Ну артистка! А яка енергетика"
  • "Яка вона гарненька"

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Нагадаємо, не так давно онук Алли Пугачової зізнався, йому не подобається, коли його таланти і успіхи пояснюються спадковістю.

Раніше ми розповідали, що внучка Алли Пугачової збирається підкорювати шоу-бізнес.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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