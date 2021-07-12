Дочка Пугачової розчулила Мережу акторськими навичками: Який темперамент! Яка експресія!

Максим Галкін продовжує радувати шанувальників новими відео за участю їх з Аллою Пугачовою дочки Лізи. Підписники гумориста не перестають захоплюватися акторським талантом молодшої дочки Пугачової.
В Instagram Максим Галкін поділився відео, на якому Ліза у дворі сімейного особняка артистично і з виразом загадує гостям загадки.
"Загадки! З театральної подачею", – підписав ролик гуморист.
Підписники в коментарях не скупилися на компліменти. Одні зазначали, что Ліза дуже схожа на Аллу Пугачову, інші вважають, що в зірковій родині зростає ще одна артистка.
- "Який темперамент! Яка експресія!"
- "Яка класна дівчинка! Дуже схожа на маму!"
- "Ну артистка! А яка енергетика"
- "Яка вона гарненька"
Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні.
Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:
Нагадаємо, не так давно онук Алли Пугачової зізнався, йому не подобається, коли його таланти і успіхи пояснюються спадковістю.
Раніше ми розповідали, що внучка Алли Пугачової збирається підкорювати шоу-бізнес.