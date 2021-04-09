Дочка покійної Юлії Началова переспівала головний хіт мами. Зворушливе відео

Віра вперше виконала пісню "Герой не моего романа"

Після смерті Юлії Началової її 14-річна дочка Віра Алдонина вже з'являлася на телебаченні . Не раз в інтерв'ю друзі співачки розповідали, що дочка Юлі успадкувала талант мами. Тепер же у шанувальників з'явилася можливість почути, як співає Віра Алдонина.

У програмі "Модний вирок" дочка артистки виконала головний хіт своєї мами "Герой не моего романа". Відео виступу внучки опублікувала мама Юлії Началової у себе в Instagram.

"На згадку про маму Вірочка вперше виконала пісню" Герой не моего романа ", – написала мама співачки.

Донька Юлії Началової співає "Герой не моего романа" Відео: instagram.com/taisianachalova/

У коментарях багато хто відзначив, що голос Віри схожий на мамин.

"Неможливо слухати без сліз, розумниця Віра", "Як багато однакових моментів, ноток з Юлею, але і чується індивідуальний, красивий тембр Віри", "Чудова дівчинка. Дуже проникливо виконала і дійсно, чутися ноти мами", – написали в Мережі.

Раніше ми розповідали, що дочка Юлії Началової залишилася без спадщини.

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