Дочка Олі Полякової зробила різку заяву про українську мову

16-річна Марія посеред ночі записала відео в Instagram

Старша дочка української співачки Олі Полякової Марія, яка нещодавно відсвяткувала своє 16-річчя, зробила різку заяву про українську мову.

Дівчина посеред ночі записала відео в Instagram, щоб поскаржитися на складну лексику класика української літератури Василя Стефаника. До речі, його новела "Камінний хрест" (1900 рік) входить до обов'язкової шкільної програми з української літератури.

"Я нічого не маю проти української літератури. Але прочитаю вам Василя Стефаника "Камінний хрест"... Ні, звичайно, я погано знаю українську, хоча можу читати, можу писати, але не до такої міри", – обурилася дівчина.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, новела "Камінний хрест" присвячена темі еміграції селян із Західної України за кордон, зокрема, до Канади. Уривок твору, який прочитала дівчина, написаний діалектом, а не літературною українською мовою, тому і виглядає незвично.

Цікаво, що нещодавно Оля Полякова виступила на підтримку закону про українську мову в сфері обслуговування.

"Ті, хто пишуть у ФБ чи інстаграмі, що їм незручно, я хочу сказати вам: а ви бачили, щоб французи говорили італійською, а італійці – французькою? У майбутньому наші діти говоритимуть українською, і це прекрасно", – написала тоді зірка у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше у квартирі Олі Полякової сталась катастрофа – обвалилася стеля.

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