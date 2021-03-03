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Добринін блокує підписників в Instagram, які пишуть про російського "Холостяка"

Сьогодні, 13:59

Поки ведущий вважає за краще не коментувати новину

Новина про те, що Нікіта Добринін став ведучим російського "Холостяка" викликала бурхливу реакцію в Мережі . Сам телеведучий в Instagram це ніяк не коментує, але став блокувати деяких користувачів.

На сторінці проєкту вже опублікували новий ролик з українським ведучим.

Нікіта Добринін новий ведучий російського "Холостяка"
Відео: instagram.com/holostyak.tnt.official

Але сам Добринін поки зберігає мовчання. Зараз коментарі до постів телеведучий вирішив закрити. Один з підписників поцікавився, чому Добринін став блокувати тих, хто пише про "Холостяка".

"Чого блокуєте людей з питаннями про російському" Холостяка "? Що тут такого в питаннях? Чого боятися?" – написав один з фоловерів.

Також на сторінці можна побачити ще один коментар, в якому попросили Нікіту Добриніна прокоментувати новину.

"Правда, що ви будете вести" Холостяк "з Тіматі в Росії – кращим другом Путіна, як він себе сам називає. Поясніть, будь ласка", – написали в Мережі.

Але поки телеведучий ніяк не реагує, а в Stories показує, як у нього проходить день. Дружина Нікіти Добриніна Даша Квіткова теж воліє мовчати про російське шоу. .

Раніше Ігор Кондратюк прокоментував участь Нікіти Добриніна в "Холостяку" з Тіматі .

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