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"Дуже боляче": дочка Юлії Началової дала перше інтерв'ю після смерті мами

Сьогодні, 12:39

Тільки через два роки після трагедії дівчинка змогла поговорити з журналістами про пережите

Після смерті Юлії Началової увага журналістів була прикута до дочки артистки Віри. Батьки співачки намагалася захистити внучку від уваги преси. Через два роки Віра вирішила дати інтерв'ю програмі " Док-ток " в рамках трьохсерійного фільму про життя її мами.

В останній раз Віра бачила маму за день до того, як Юля потрапила до лікарні. Тоді співачка вже погано себе почувала і не могла прийти на виступ доньки.

"В останній раз я бачила маму живою 7 березня. У мене був виступ в школі, але мама не змогла приїхати, оскільки у неї дуже сильно боліла нога. Потім я привезла їй великий букет квітів. Мама мені побажала тоді багато всього хорошого ", – поділилася спогадами дочка Началова.

Дочка Юлії Началової Віра Алдоніна
Дочка Юлії Началової Віра Алдоніна
Фото: Скріншот з YouTube

Про смерть мами вона дізналася останньою. Їй розповів тато Євген Алдонін в аеропорту, коли дівчинка повернулася з відпочинку з однокласниками.

"Якби мені сказали, що таке може трапитися, я б навряд чи повірила. Коли був похорон, мені було дуже боляче. Але я не плакала, намагалася триматися ", – розповіла Віра.

За словами близьких співачки, її дочка до сих пір в поїздках купує мамі подарунки, які пізніше залишає на могилі.

Юлія Началова з донькою Вірою
Юлія Началова з донькою Вірою
Фото: Instagram

Віра розповіла, що у Юлії Началова була карта бажань, яку вона регулярно поповнювала. Співачка мріяла про сина і люблячого чоловіка.

"Вона там писала, що у неї великий будинок, хороша машина. Вона хотіла, щоб було більше концертів, щоб був чоловік люблячий, синочка хотіла ", – розповіла про мрії мами Віра.

Віра живе з батьками Юлії Началової. Таке рішення вона прийняла сама. Її батько Євген Алдонін не раз кликав доньку до себе, але вона залишилася поруч з бабусею і дідусем, щоб підтримувати їх.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що у Юлії Началової після смерті народився син. Близько прокоментували новину.

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