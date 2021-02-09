До мурашок: Ектор Хіменес-Браво повернувся до Колумбії і показав зустріч з мамою (відео)
Шеф-кухар зворушив Мережу новим відео
Канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який раніше здивував фанатів "голим" фото, нарешті прилетів додому в Колумбію.
Шеф-кухар давно не бачився зі своєю родиною, а переліт за океан під час пандемії COVID-19, за словами Ектора, був досить важким.
На своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво опублікував зворушливе відео зустрічі зі своєю мамою та іншими членами сім'ї в аеропорту.
"Я всім бажаю відчути те, що я відчуваю в цієї миті. А просто зараз можете розділити зі мною моє щастя!" – підписав ролик Ектор.
У коментарях до відео шанувальники пораділи за шеф-кухаря і зазначили, що ролик вийшов дуже зворушливим: "Мурашки", "Таке тепле відео", "Дуже рада за вас, навіть сльози навернулися на очах".
Нагадаємо, Демі Мур показала рідкісні сімейні фото.
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