Для камінг-ауту на Atlas Weekend MELOVIN кілька місяців шукав добровольців: з ким цілувався співак

Підготувати перфоманс з поцілунками MELOVIN допомагала організація KyivPride. Для цього спеціально шукали хлопця і дівчину

Свій камінг-аут на Аtlas Weekend MELOVIN готував кілька місяців / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/v.margo.v, instagram.com/laslo_ve

Свій яскравий камінг-аут MELOVIN готував довго. Спочатку співак планував здійснити його в День боротьби з гомофобією ще в травні, але передумав і дочекався фестивалю Atlas Weekend.

Хлопця і дівчину для поцілунку на сцені шукала громадська організація KyivPride після того, як до них звернулися представники MELOVIN.

З Меловіном ми давно спільно планували камінг-аут, його команда звернулася до нас за експертною консультацією, як це краще зробити, як правильно комунікувати меседж. Спершу планували його на День боротьби з гомофобією (17 травня), але потім Мел вирішив притримати камінг-аут до більш підходящих, на свій погляд, часів, – розповіла співзасновниця UKRAINEPRIDE Софія Лапіна виданню Слух.

За її словами, команда співака звернулася до організації за допомогою, щоб знайти бажаючих взяти участь в його камінг-аут-перформансі. Для шоу дівчину – модель Марго з телешоу "Топ-модель по-українськи", Мел запросив сам, вона вже знімалася в одному з його останніх кліпів, де був натяк на ЛГБТ+ повістку, а хлопця знайшли пізніше.

Обидва учасники камінг-ауту опублікували відео з поцілунком у себе в Instagram-профілях.

Нагадаємо, що канал M1 вирізав з ефіру момент поцілунку MELOVIN з хлопцем. Генеральний директор телеканалу Сергій Перцев відповів на претензії співака та його прихильників, заявивши, що поцілунок не вирізали навмисно.

Як зірки реагують на хамство – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як на поцілунок MЕLOVIN відреагували в соцмережах.